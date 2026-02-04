Las eléctricas vuelven a la carga contra REE ante una red que "está agotada"

Continúa el choque entre las eléctricas y el operador español, de un lado por las responsabilidades del apagón, y de otro por la retribución de la inversión en la red eléctrica, finalmente aprobada por un importe menor al que reclamaban las empresas. La asociación que agrupa a las principales energéticas (Iberdrola, Endesa y EDP España) ha vuelto a hablar de la situación en las redes y la congestión del sistema en un comunicado en el que insisten en reclamar un "mecanismo urgente" para impulsar las inversiones en la red de transporte eléctrico, "más rápido que lo previsto en la planificación, y abriendo esas inversiones a los distribuidores para acelerarlas".

En un comunicado, Aelec señala que esa precariedad "es consecuencia directa" de que el ritmo de inversión de Red Eléctrica de España (REE) -filial de Redeia- no ha alcanzado lo previsto en las planificaciones pasadas y futura (2020-2026), "retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red".

Denuncian, además, el retraso en la publicación de los mapas de distribución y de transporte de REE unos meses después de que los distribuidores publicaran los suyos y destaparan una saturación superior al 80 por ciento. "Desde el 2 de febrero REE debería haber empezado a publicar los mapas de capacidad disponible para conectar demanda en la red de transporte, cumpliendo con lo establecido en la Resolución de 1 de diciembre de 2025 de la CNMC", denuncian después de que el operador haya solicitado poder hacerlo dentro de tres meses.

"La capacidad disponible en los nudos de transporte no depende únicamente de la red de transporte, sino también de la potencia asignada por los distribuidores a los clientes que se conectan a sus redes aguas abajo. Los distribuidores han comunicado a REE estas potencias de forma completa y objetiva, tal como establece la normativa. Estos datos no son negociables ni discrecionales, reflejan solicitudes de acceso ya concedidas y compromisos firmes con los consumidores, insisten, señalando que "REE ha estado asignando capacidad en la red de transporte a los consumidores conectados a su red, en perjuicio de los consumidores que se conectan a la red de distribución, lo que coloca a los distribuidores en una situación aún más precaria".

Las eléctricas avisan de una "precariedad de la red de transporte aún mayor de lo que muestran los mapas de distribución" porque "en muchos casos la capacidad que REE considera disponible en un nudo es inferior a la ya asignada por los distribuidores a sus clientes". Añaden que "parte de la escasa capacidad reflejada en dichos mapas puede incluso no existir por limitaciones reales de la red".

La situación existente, denuncian, "es consecuencia directa de que el ritmo de inversión de REE no ha alcanzado lo previsto en las planificaciones pasadas y futura (2020-2026), retrasando actuaciones que deberían haber incrementado significativamente la capacidad de la red". Y por todo ello reclaman los mapas de distribución y transporte, publicados "de forma rigurosa y coherente", para evitar "dar una imagen engañosa de la realidad" y "asegurando que refleja la capacidad real del sistema".

En línea de las denuncias de los últimos meses, las eléctricas señalan que "la situación actual evidencia los problemas de capacidad que tiene el sistema una vez más. Además, se refleja que la red de transporte está agotada para atender la demanda de los distribuidores. El actual proceso de planificación llega demasiado tarde para solucionar este problema aumentando las inversiones en la red, corrigiendo las limitaciones actuales y elevando el nivel de recursos frente al escaso incremento del 8% que se había previsto en esta categoría".