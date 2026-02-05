Ámsterdam prohíbe los anuncios de carne y coches

Ámsterdam se ha convertido en la primera capital del mundo en prohibir la publicidad del consumo de carne y de combustibles fósiles en espacios públicos. La medida ha sido aprobada por el consejo municipal con el argumento de reducir emisiones y orientar los hábitos de los ciudadanos hacia modelos considerados más sostenibles.

A partir del 1 de mayo, no se podrán anunciar hamburguesas, chuletas, coches diésel o gasolina, vuelos, estaciones de servicio, cruceros o aerolíneas en vallas publicitarias, marquesinas de autobús ni otros soportes gestionados por el Ayuntamiento. La prohibición no afecta a los comercios ni a la hostelería, que podrán seguir promocionando sus productos dentro de sus propios establecimientos.

El objetivo de fondo es claro: el Ayuntamiento de Ámsterdam aspira a que, de aquí a 2050, la dieta de sus ciudadanos sea al menos un 50% de origen vegetal y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de actividades intensivas en emisiones. En la actualidad, el consumo de proteínas de origen animal en los Países Bajos ronda el 60%.

La norma fue impulsada por el Partido por los Animales y el Partido Verde/Izquierda, y aprobada por 27 de los 45 concejales del consejo municipal.

Cambio en el sistema alimentario

Desde ProVeg International, la organización que promueve una alimentación basada en plantas, la prohibición ha sido celebrada sin matices. Joey Cramer, director de ProVeg Países Bajos, afirmó que "sabemos que la mayoría de las emisiones de carbono del sistema alimentario provienen de la producción de carne, por lo que tiene sentido que Ámsterdam restrinja su publicidad como parte de su estrategia para promover el cambio del sistema alimentario".

Cramer además pide que el resto de ciudades sigan el mismo ejemplo y sostiene que la publicidad influye directamente en las decisiones de consumo y que limitar la "promoción de productos con un elevado impacto climático" es una medida coherente con la política municipal.