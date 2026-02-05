César González-Bueno deja su puesto de CEO en Banco Sabadell y le sustituye Marc Armengol

El Consejo de Administración del Banco Sabadell ha anunciado este jueves el nombramiento de Marc Armengol, actual CEO de TSB, como nuevo consejero delegado del Grupo Banco Sabadell, en sustitución de César González-Bueno, que dejará sus funciones en el banco, tal y como ha anunciado la entidad bancaria a a través del siguiente comunicado.

Como expresa el Sabadell en su página web: "Armengol será el primer ejecutivo de Banco Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la Junta de Accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo".

El presidente del Sabadell, Josep Oliu, ha puesto en valor "los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización, y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 veces el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del IBEX en el periodo y la más alta también entre los bancos europeos".

Oliu pone en valor el legado de González-Bueno

"El Consejo de Administración decidió incorporar a González-Bueno por su demostrada capacidad de liderazgo, innovación y transformación", ha afirmado Oliu, quien ha destacado que "ha superado de lejos nuestras expectativas y las del mercado, tanto por la profundidad de la transformación abordada como por el ritmo impuesto. Ha sido un consejero delegado excepcional, con una habilidad para la ejecución fuera de lo común. Además, siempre ha puesto los intereses del banco por delante de los suyos propios", ha concluido el presidente.

Por su parte, González-Bueno ha dicho lo siguiente: "Estoy enormemente agradecido por el privilegio de haber podido participar en estos cinco años, que han sido excepcionales. El equipo es excelente, está cohesionado y tiene unas perspectivas positivas y claras para los próximos años. Cerramos un ciclo apasionante y exitoso, y es en este contexto en el que debemos plantar las semillas del futuro, aprovechando las extraordinarias oportunidades de transformación que brinda un nuevo salto en la tecnología".

Varios meses después de la OPA frustrada

No hay que olvidar que esto ocurre varios meses después de que se viera frustrado el intento de OPA por parte del Banco BBVA, donde incluso se llegó a inmiscuir el Gobierno de España y se llegó a hacer una encuesta a la ciudadanía sobre si se debía permitir la realización de esta OPA por parte del BBVA al Sabadell o no, algo que hemos contado paso por paso en este medio.

También cabe mencionar uno de los momentos más icónicos que se vieron durante ese proceso de OPA, y que estuvo protagonizado por el propio César González-Bueno, cuando dijo en tono sarcástico "¿no quieren ustedes saber cuántos han acudido a la OPA de este que se inició? Pues no tienen más que coger una botella de esas de cerveza, y es 0,0%". También en Libre Mercado nos hicimos eco de estas palabras.

Sobre su sucesor, González-Bueno ha expresado que "tiene las capacidades para hacer frente a esta nueva responsabilidad, por su visión estratégica y por su dominio de la tecnología y sus potencialidades, entre otras. Es el mejor candidato para este apasionante reto".

Marc Armengol

Por su parte, el nuevo CEO de la compañía ha mostrado su agradecimiento y ha dicho que "Asumo con mucha ilusión el reto de construir, sobre la base de un modelo de relación con los clientes que es diferencial en la banca española, un negocio rentable que se apalanque en las posibilidades de los datos y la tecnología para ofrecer las mejores soluciones y el mejor servicio para nuestros clientes. Mis prioridades se centrarán en la entrega de los objetivos establecidos para 2026 y 2027, mientras preparamos al banco para la transformación que necesita para avanzar al próximo nivel. Para ello, Sabadell cuenta con un equipo excepcional".