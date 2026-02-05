Científicos, administraciones y empresas comparten el impacto positivo de los parques fotovoltaicos

Científicos, administraciones y empresas compartieron este miércoles los impactos positivos que los parques fotovoltaicos tienen en la biodiversidad y en el desarrollo rural en España, según informó la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

La Sala Constitucional del Congreso acogió la IV Jornada de Sostenibilidad y Biodiversidad en plantas fotovoltaicas, organizada por UNEF y que reunió a más de 200 asistentes en una cita centrada en "analizar la aportación que la energía solar fotovoltaica supone para la protección e incentivo de la biodiversidad, el desarrollo local y la economía circular". Además, se entregaron los Sellos de Excelencia en Sostenibilidad de UNEF, "reforzando el compromiso del sector con un modelo energético responsable y sostenible".

Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abrió el encuentro y fue el encargado de entregar los Sellos de Excelencia certificados este año, que reconoce los proyectos con mejores prácticas y resultados, con criterios socioeconómicos, ambientales, de economía circular y de gobernanza. 15 proyectos, de Renovalia, Sonnedix, Sunowatt, RPGlobal, Naturgy e Iberdrola recibieron este reconocimiento.

"La fotovoltaica es uno de los sistemas de aportación al mix energético más sostenibles estructuralmente y de la que menos impacto produce. Su impacto, principalmente visual, aporta otros beneficios al medioambiente y biodiversidad que lo compensan", comentó Morán. "Un año más, felicito a UNEF por esta iniciativa y les animo a que sigan ejerciendo este activismo de difusión y de información rigurosa" añadió.

Biodiversidad

En la jornada se puso de manifiesto cómo los parques fotovoltaicos pueden ser un importante motor para el estímulo de la biodiversidad y la recuperación de suelos. "Estamos en un momento crítico para conseguir esta integración entre conservación de la biodiversidad, restauración de los elementos medioambientales degradados y despliegue sistemas de generación de energía renovables", destacó Fernando Magdaleno Mas, Subdirector General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio. Una idea en la que ahondó Cristóbal Martínez, director de biodiversidad de Ideas Medioambientales, quien destacó el papel que juegan los parques para compensar las tierras con cultivos más intensivos: "Las plantas fotovoltaicas pueden ser espacios para acoger a gran parte de la biodiversidad que se está perdiendo en los medios agrícolas que son más agresivos y excluyentes para flora y fauna. Puede lograrse un balance positivo neto de biodiversidad".

Marc Vilahur, director general de Politiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Cataluña, también subrayó este mensaje: "Ante espacios agrícolas altamente intensivos, disponer de espacios oasis como la fotovoltaica es fundamental para no perder biodiversidad. Se puede pensar que la fotovoltaica es muy intensiva en terreno, pero en realidad el terreno que necesita es muy poco". Manuel Morales, Catedrático del departamento de Ecología y co-coordinador de la Cátedra Steppe Forward de la UAM, puso el acento en la importancia de los estudios científicos sobre el terreno, afirmando que "la compatibilización de la energía fotovoltaica con la conservación de biodiversidad es un sine qua non, y debe basarse en el mejor conocimiento científico disponible, en el que se debe seguir invirtiendo".

Desarrollo cultural

La sostenibilidad social en el desarrollo de los proyectos fotovoltaicos fue otro de los pilares del encuentro y de las buenas prácticas compartidas. "Los promotores son un vecino más. Van a estar allí 30 o 40 años. Los vecinos tienen que verlo como alguien que llega al pueblo, quiere invertir y va a participar en el desarrollo y crecimiento del pueblo. En Belinchón, hemos pasado de 280 a 450 habitantes gracias a la gestión que se ha hecho en el municipio de los recursos generados por la fotovoltaica", compartió Jesús López Castejón, el alcalde de Belinchón, en Cuenca.

"A menudo, los vecinos conocen los proyectos por primera vez por la prensa, y les llega de sopetón y sin información. Las empresas tienen que ser conscientes de que deben transmitir la información a los vecinos directamente y desde el primer momento, para evitar miedos y poder hacer llegar todos los beneficios que puede suponer para el municipio, que son muchos", apuntó Mónica Grados Caro, alcaldesa del Ayuntamiento de Alcántara.

En esta misma línea, Luis Velasco, director de Apoyo al Desarrollo de Instalaciones de REE, comentó que "es importante que haya una escucha activa entre los promotores y la población en la que se desarrollan los proyectos. Para entender el territorio, aclarar dudas e informar y, también, poner en valor los proyectos y todo su potencial de desarrollo para la comunidad". Algo en lo que coincidió también Carlos Rubio, socio fundador de Siembra Energía, que alertó de que "la falta de información genera desconfianza y la sobreinformación agobia. Tiene que haber líneas de comunicación directa desde el inicio. Lo primero con la ubicación, entendiendo el valor social y de patrimonio del territorio, y eligiendo la localización más adecuada".

Reciclaje

"La sostenibilidad del sector pasa también por la correcta gestión de las plantas y de sus equipos al final de su vida", compartió Gonzalo Torralbo, director Comercial y Relaciones Institucionales de Recyclia.

Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Comunidad Valenciana, apuntó la larga vida y reciclabilidad de la tecnología fotovoltaica: "Los parques fotovoltaicos tienen una vida útil de varias décadas. Quedan por lo menos 10 o 15 años hasta que las más antiguas se tengan que desmantelar. Más del 90% de los componentes de un parque fotovoltaico es reciclable, y la gestión tanto de los residuos de obra como de mantenimiento y desmantelamiento es algo perfectamente regulado".

Jesús Alijarde, director general del Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico (Cerfo), ahondó en la necesidad de previsión, ya que "cumplir el Pniec supone 6,5 millones de toneladas de paneles fotovoltaicos. Es necesario dar una solución fiable, con un mercado claro y a escala industrial al reciclaje fotovoltaico para evitar que se convierta en un problema".

En esa previsión, José Manuel Ramírez, director de Greening Relive, profundizó en materia más técnica, explicando que "existe un paso intermedio entre la desmantelación de las placas (cubierta por el aval) y la repotenciación (la sustitución de los equipos). Ese paso intermedio es el reciclado de residuos, un coste que hay que empezar a prever".

Regeneración

Javier Peña, fundador de Hope y Alianza por la regeneración, presentó el programa 'Renovables por la Regeneración', impulsado por la Fundación Hope. Un proyecto que busca fomentar el potencial de regeneración de los suelos y renaturalización que tienen los parques fotovoltaicos.

"Estamos perdiendo la batalla contra la simplificación de los ecosistemas. Vamos perdiendo biomasa de insectos año tras año en España, la desertificación avanza… y la causa número uno es la producción agraria intensiva. El proyecto que estamos trabajando desde la Fundación Hope es una invitación a reimaginar, a resignificar, lo que significa el despliegue de campos solares de energía renovable para la biodiversidad. Si con una mínima gestión de estos parques fotovoltaicos ya se están convirtiendo en refugios de biodiversidad, imaginemos hasta dónde puede llegar. Es una enorme oportunidad para la regeneración".

Oportunidad de desarrollo

Juan Andrés Walliser, doctor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, presentó los resultados del estudio 'Impacto Socioeconómico de las Inversiones en Energía Solar Fotovoltaica', realizado por equipos de investigación de la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense. El estudio revela que la implantación de plantas solares contribuye a dinamizar el empleo local, atraer población, estimular el tejido empresarial y aumentar los ingresos municipales, con una percepción social mayoritariamente positiva. "Los proyectos fotovoltaicos en los territorios tienen un gran potencial de desarrollo para el mundo rural", destacó.

Carlos Montoya, jefe del Departamento Solar y Autoconsumo del IDAE, adelantó las claves de la Guía sobre Integración de la Biodiversidad en Plantas Fotovoltaicas que está desarrollando IDAE con la colaboración de UNEF, y que tiene como objetivo analizar el impacto en la biodiversidad que supone el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas. "Con la adecuada planificación de acciones, una planta fotovoltaica puede mejorar la biodiversidad frente a otros usos del suelo con mayor presencia y actividad humana", comentó Montoya.

Cristina Narbona, presidenta de la Comisión de Transición Energética del Congreso de los Diputados, clausuró el acto recordando que "la fotovoltaica ha tenido un recorrido de rapidísima reducción de costes de producción", y destacando la "grandísima oportunidad de atraer inversión y para el desarrollo de los territorios".

En este sentido, José Donoso, director general de UNEF, reflexionó sobre que "estamos cambiando el desarrollo de proyectos por el desarrollo de lugares. Estamos creando nuevos lugares desde el punto vista de la biodiversidad pero también desde la creación de desarrollo económico local", y remarcó la importancia de la excelencia en este desarrollo: "Somos una tecnología que no solo contribuye a la emergencia climática, sino que contribuye activamente a la biodiversidad. Solo se necesita el 0,3% de todo el territorio agrícola para cumplir Pniec. Pero ese 0,3% tenemos que tratarlo con absoluto respeto".

Donoso concluyó remarcando la potencia que la tecnología fotovoltaica tiene para el desarrollo económico de España, afirmando que "hace 7 años, cuando comenzó la fotovoltaica en nuestro país, REE solo tenía 2 GW de demanda. Hoy en día tenemos concedidos más de 42 GW y en planificación otros 30 GW. Un total de 70 GW. No se va a construir todo, pero con que un 15% de eso se haga, estamos ante una nueva revolución industrial que no podemos dejar perder y de la que tienen que beneficiarse especialmente aquellos territorios que han apostado por el desarrollo de las renovables. Empresas, municipios, Comunidades autónomas y gobierno central deben trabajar juntos para no desaprovechar esta oportunidad histórica".