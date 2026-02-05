Corredor acusa ahora a las eléctricas de mentir sobre la "situación precaria" de la red

Nuevo choque entre las grandes energéticas y Red Eléctrica por la situación de saturación de la red. Después de que la patronal Aelec, que agrupa entre otras a Iberdrola, Endesa y EDP, denunciara la falta de transparencia de REE por el retraso en la publicación de sus mapas de capacidad y alertara de una "precariedad en la red de transporte" lastrada por la falta de inversiones que ha llevado a que esté "agotada para atender la demanda de los distribuidores", la compañía que dirige Beatriz Corredor ha contestado con un durísimo comunicado en que acusa a las empresas de dar datos falsos y ocultar sus verdaderas intenciones.

En un comunicado, Red Eléctrica presume de ser la compañía que más ha invertido en redes en los últimos años apuntando que desde 2020 ha cuadruplicado su inversión en la red de transporte española, hasta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en 2025. Añade que sus inversiones están definidas en la Planificación que aprueba el Consejo de ministros y son vinculantes, lo que asegura, añaden, su ejecución y el despliegue de la red "de forma ordenada y coherente" con las necesidades del país.

Frente a esto, afirma que el ritmo inversor en la red de distribución no tiene comparación y añade que no parece que lo vaya a tener en los próximos años a tenor de las manifestaciones realizadas por asociadas de Aelec. Para Red Eléctrica, estas empresas "estarían planteando limitar sus inversiones tras la retribución anunciada para sus activos", una batalla librada a finales del año pasado y que finalmente resultó en una remuneración inferior a la demandada por las eléctricas, que avisaron repetidamente de la situación de colapso en la red.

Según REE, las empresas podrían localizar esas inversiones "en otras jurisdicciones con condiciones regulatorias más favorables, lo cual resulta contradictorio con el interés manifestado ahora en participar en el desarrollo de la red de transporte".

"Los datos demuestran que es falso que se encuentre en situación precaria", dicen sobre la red de transporte, presumiendo de su "óptima gestión" y mantenimiento. Añaden que mantiene "excelentes indicadores de calidad y continuidad" y que en los últimos cuatro años, el tiempo de interrupción medio anual por causas atribuibles a la red de transporte es de apenas 0,46 minutos, valor al menos 30 veces más bajo de lo que exige la normativa, que son 15 minutos.

Apuntan que aplican "escrupulosamente" la normativa vigente en la gestión de las solicitudes de acceso y conexión a la red de transporte, y nunca en perjuicio de los consumidores conectados a distribución, en alusión a otra de las quejas de las eléctricas: que "REE ha estado asignando capacidad en la red de transporte a los consumidores conectados a su red, en perjuicio de los consumidores que se conectan a la red de distribución, lo que coloca a los distribuidores en una situación aún más precaria". Dichas capacidades, dice la compañía de Corredor, se calculan considerando la red de transporte existente y planificada, que es la que Red Eléctrica tiene la obligación de construir.