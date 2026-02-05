El BCE mantiene los tipos de interés en el 2%

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves mantener sin cambios los tipos de interés y dejar el precio oficial del dinero en los niveles actuales, en línea con lo que anticipaban los mercados financieros.

En concreto, la institución ha acordado mantener la tasa de depósito en el 2%, el tipo de las operaciones principales de refinanciación en el 2,15% y el de la facilidad marginal de préstamo en el 2,40%. Se trata de la quinta reunión consecutiva en la que el BCE opta por no modificar los tipos de interés oficiales.

La decisión prolonga la estrategia de espera adoptada tras la finalización, en junio de 2025, del ciclo de flexibilización monetaria. Durante ese periodo, el banco central recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos a través de ocho bajadas, las últimas siete aplicadas de forma consecutiva.

Tal y como reflejaban las expectativas previas, el Consejo de Gobierno ha preferido mantener la cautela mientras evalúa la evolución de los precios y su convergencia hacia el objetivo de estabilidad.

Mensaje del Banco Central Europeo

En su comunicado, el Banco Central Europeo ha reiterado que la política monetaria actual es coherente con el escenario de inflación a medio plazo. "El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE", ha señalado la institución.

El BCE ha añadido que su evaluación actualizada "vuelve a confirmar que la inflación debería estabilizarse en nuestro objetivo del 2% a medio plazo", un mensaje que refuerza la decisión de no introducir cambios en esta reunión.

La inflación cae al 1,7% en la eurozona

Los últimos datos de precios publicados respaldan este planteamiento. La tasa de inflación de la eurozona se situó en enero en el 1,7% interanual, lo que supone tres décimas menos que el 2% registrado en diciembre y marca la menor subida del coste de la vida desde septiembre de 2024.

Si se descuenta el impacto de la energía, la inflación se redujo una décima y se situó en el 2,3%. Al excluir también los precios de los víveres, el alcohol y el tabaco, la inflación subyacente se moderó igualmente una décima, hasta el 2,3%.

Estos indicadores son seguidos de cerca por el BCE al considerarlos una referencia más estable de las presiones inflacionistas en la economía de la zona euro.

Diferencias entre países de la Unión Europea

La evolución de los precios sigue siendo desigual entre los Estados miembros. En enero, los mayores aumentos de la inflación se registraron en Eslovaquia (4,2%), Croacia (3,6%) y en Grecia y Lituania (2,8%).

Por el contrario, las menores subidas se observaron en Francia (0,4%), Finlandia e Italia (1%) y Bélgica (1,4%), reflejando un comportamiento más moderado de los precios en estas economías.

Estas divergencias nacionales forman parte del contexto que analiza el BCE al definir una política monetaria común para el conjunto de la zona euro, en un entorno marcado por la desaceleración de la inflación tras los máximos alcanzados en ejercicios anteriores.