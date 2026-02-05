La cerveza toca fondo en Alemania y el consumo alcanza su nivel más bajo en 30 años

Alemania es uno de los países europeos donde sus ciudadanos tienen una mayor afición por la cerveza. Sin embargo, esta fama podría tener los días contados a la luz de los datos sobre venta y consumo de cerveza que se han publicado a través de la Oficina Federal de Estadística de Alemania (Destatis), que viene a ser el equivalente de nuestro Instituto Nacional de Estadística en España.

Según estos datos, que se pueden observar aquí, las ventas de cervezas del año 2025 han alcanzado el punto más bajo de toda la serie histórica (desde 1993) con apenas 7.700 millones de litros de cerveza vendidos. Hay que tener en cuenta que dentro de esta categoría de cerveza no se incluyen ni las cervezas sin alcohol ni las bebidas de malta.

Su punto más bajo en 30 años

Observando los datos de la Oficina Federal de Estadística alemana, vemos que la venta de cerveza lleva cayendo 30 años en Alemania. Así pues, tenemos que en 1995 se vendieron 11.525 millones de litros de cerveza, en el año 2000 se vendieron 10.975 millones de litros de cerveza, en 2005 unos 10.536 millones de litros de cerveza, en 2010 unos 9.835 millones de litros de cerveza, en 2015 unos 9.577 millones de litros de cerveza, en 2020 se vendieron 8.716 millones de litros de cerveza y en 2025 se vendieron 7.770 millones de litros de cerveza. En términos porcentuales, tenemos que las ventas de cerveza en Alemania han caído un 32,6% entre 1995 y 2025.

El consumo per cápita también se reduce

También el consumo per cápita de cerveza ha experimentado una caída sostenida en el tiempo desde hace tres décadas. Si en 1995 el consumo promedio por habitante era de 131,1 litros de cerveza al año, en 2024 (datos más recientes) este consumo cayó a los 81,6 litros de cerveza consumidos por persona, con lo que es de esperar que en 2025 el promedio de cerveza consumida por alemán sea incluso menor que el de 2024.

Para que el lector se haga una idea, 131,1 litros de cerveza consumida en un año (en promedio) equivale a beberse más de una lata de 33 cl de cerveza al día durante un año. En cambio, los 81,6 litros de cerveza consumidos por persona en 2024 equivalen a beberse 0,67 latas diarias de cerveza.

El hecho de que cada año se venda menos cerveza en Alemania podría invitarnos a pensar que cada vez hay menos cervecerías en funcionamiento, aunque, todo lo contrario. Si en 1995 el número de cervecerías en activo fue de 1.282 en todo el país, en 2024 esta cifra fue de 1.459 en total, aunque desde el año 2019 (1.552 cervecerías) se está produciendo una disminución en el número de cervecerías de Alemania. Con lo cual, parece que los alemanes no es que estén dejando de acudir a este tipo de establecimientos, sino que lo más probable es que estén cambiando el consumo de cerveza por otro tipo de bebidas.