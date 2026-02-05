La destrucción de 270.000 empleos en enero no ha tenido en cuenta que los fijos discontinuos rozan las 900.000 personas

España acaba de recoger uno de los datos de paro más sangrante de los últimos tiempos. Mientras el presidente Pedro Sánchez no deja de hablar de que la economía española es un "cohete", lo cierto es que nuestras economía ha sufrido la mayor destrucción de empleo en un mes de enero en nada menos que catorce años. España acaba de destruir 270.782 afiliados en un solo mes. Pero todo ello ha sido sin contar con que la gran manipulación estadística de nuestros datos de empleo, los fijos discontinuos que no trabajan realmente, suma ya una cifra de casi 900.000 personas.

Los datos de paro y afiliación del mes de enero son desoladores. Se destruye empleo en términos intermensuales y sube el paro. Se reducen los contratos firmados en términos intermensuales, gran parte del empleo creado interanualmente es empleo público y el dato intermensual de autónomos es el peor enero de los tres últimos ejercicios, con destrucción de empleo, como señalaba José María Rotellar en Libre Mercado.

Pero, para colmo, es que esa misma estadística está edulcorada. El informe del departamento de estudios del sindicato USO, tomando como base los datos oficiales, destaca que el número de desempleados registrados en las Oficinas de los Servicios Públicos de Empleo, al finalizar el mes de enero, "ha subido en 30.392 personas en relación con el mes anterior. En valores relativos, el ascenso del paro ha sido de un 1,26%. Y, en enero de 2025 el desempleo subió en 38.725 personas en relación con el mes anterior".

La cifra creciente de fijos discontinuos

Pero el principal truco del engaño estadístico se encuentra en la cifra creciente de fijos discontinuos que no computan como parados. Según la USO, el total de personas que no están ocupadas (desempleadas o paradas) al finalizar enero alcanzó los 3.208.043 que se distribuyen en:

Parados registrados: 2.439.062

Con disposición limitada: 384.059

Otros no ocupados: 192.461

Pero, "si sumásemos a este dato los afectados por ERTES, que al finalizar el mes de enero alcanzaron los 10.173, los fijos discontinuos inactivos que se situaron al finalizar diciembre en más de 880.000, el total de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas estaría por encima de los cuatro millones de parados reales. Ello nos llevaría a una tasa de paro por encima del 16%", señalan los técnicos del Ministerio.

Es más, "el número total de contratos registrados durante el mes de enero ha sido de 1.163.555: supone una bajada de 50.350 (-4,15%) sobre el mismo mes del año 2025. Se han realizado 25.487 contratos indefinidos más que en diciembre y sube el paro. Con casi medio millón de contratos realizados se incrementa el paro. ¿Dónde están las personas objeto de estos contratos? ¿Cuánto duran? ¿Son los contratos cerilla, contratos indefinidos de corta, cortísima duración?", se pregunta el informe.

Sólo el 20% del total de contratos de enero han sido indefinidos a tiempo completo

"En enero de 2026 se han registrado 484.295 contratos de trabajo de carácter indefinido, que representan el 41,62% de todos los contratos. Supone un descenso en términos interanuales de 23.920 (-4,71%)", añade el sindicato. "Los contratos indefinidos del mes de enero se dividen, en cuanto a la duración de su jornada, en 234.384 (48,3%) a tiempo completo, 116.971 (24,2%) a tiempo parcial y 132.940 (27,5%) fijos discontinuos. Es decir, que sólo el 20% del total de contratos realizados han sido indefinidos a tiempo completo.

Los contratos de carácter temporal registrados en el mes de enero de 2026 han sido 679.260, representando el 58,38% del total", concluyen los técnicos de USO.