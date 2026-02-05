La estafa de los likes: cuando la fama barata se convierte en un problema

Conseguir miles de "likes" o seguidores en redes sociales por unos pocos euros puede parecer una oportunidad tentadora, especialmente para quienes buscan aumentar su visibilidad en internet. Sin embargo, detrás de estas ofertas se esconde una estafa que puede tener graves consecuencias económicas y de seguridad para las víctimas.

Este tipo de fraude funciona de forma sencilla, los estafadores prometen fama inmediata, seguidores y popularidad a cambio de un pago mínimo. Para completar la operación, solicitan los datos de la tarjeta bancaria o información personal, lo que da inicio al verdadero problema. Una vez introducidos los datos, los delincuentes acceden a la información financiera de la víctima y pueden realizar cargos no autorizados o vaciar la cuenta bancaria.

Además del perjuicio económico, este fraude implica el robo de datos personales, que pueden ser utilizados posteriormente para otros delitos o vendidos a terceros. Por ello, los expertos en ciberseguridad advierten de que estas ofertas no solo no garantizan resultados reales en redes sociales, sino que suponen un riesgo elevado para la privacidad y la seguridad digital.

Si una persona ya ha caído en esta estafa, recomiendan actuar con rapidez, contactar de inmediato con la entidad bancaria para bloquear la tarjeta, revisar los movimientos de la cuenta y denunciar los hechos ante las autoridades.

Por ello, la Policía advierte sobre confiar de promesas de fama rápida y evitar introducir datos bancarios en plataformas no oficiales es clave para no caer en este tipo de engaños.