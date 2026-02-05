Madrid: "Los independentistas nos roban a toda España"

No es la primera ni será la última vez que escuchamos a un miembro de la Comunidad de Madrid criticar el modelo de financiación que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere imponer en España bajo el cobijo del independentismo catalán. Pero sí es una de las declaraciones más contundentes: "Los independentistas nos roban, nos roban a toda España", ha manifestado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. Y ha subrayado que este modelo acordado por el Gobierno con ERC "perjudica a Madrid", al establecer unos fondos "arbitrarios" de los que esta región no se puede beneficiar.

A espaldas de todos y sin apoyos

Albert también ha criticado que los movimientos del gobierno sanchista a este respecto se han hecho "a espaldas" del resto de comunidades. Además, en esta línea, ha señalado que esta "pseudo propuesta" del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha definido como "ilegítima, injusta e insolidaria", no cuenta con el respaldo de ninguna comunidad, ni siquiera con las del PSOE y es, a su juicio, "una cortina de humo" del Ejecutivo para poder mantenerse en el poder "a toda costa y a costa de todos". Es decir, lo habitual y a lo que nos tiene acostumbrados el ejecutivo central.

No es voluntario

La consejera madrileña ha rechazado que se permita "la voluntariedad" para adherirse al modelo, ya que tendrán que hacerlo "por obligación" como se ha hecho en otras ocasiones cuando se ha cambiado el sistema de financiación. Por ello, Madrid primero recurrirá a los tribunales, como ya estudian hacer las regiones gobernadas por el PP, y de no tener otra posibilidad, tendrán que acatarlo porque, según ha explicado, "si no te quedas con lo peor" del nuevo modelo y del anterior.

Albert, que ha afirmado que Madrid es la región "más solidaria de España", que aporta el 75 % al fondo de solidaridad para financiar los servicios públicos de regiones con menos recursos, ha subrayado que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se opondrá al intento del gobierno central "de romper la caja única" al ser un planteamiento "hecho al dictado de los nacionalistas catalanes".

"Ya lo hicieron con la condonación, y lo que han hecho es pactar la cifra con Barcelona y con Waterloo", ha dicho la consejera madrileña, en alusión a los pactos del PSOE con ERC y Junts, que solo trata de "enmascarar" la cesión a los independentistas de 5000 millones más de financiación, a través de varios fondos creados ad hoc para beneficiarles, que pagarán el resto de españoles.

Todos los resortes legales

Por todo ello, ha asegurado que Madrid utilizará "todos los resortes legales" contra el nuevo sistema de financiación, al permitir que regiones "más ricas" como Cataluña dejen de aportar al fondo de solidaridad para "financiar proyectos de construcción nacional excluyentes". Por último, si esto sigue así, Albert vaticina la quiebra del sistema y sentencia: "No es ideología, son matemáticas".