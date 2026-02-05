Una oportunidad de inversión de libro: el cuello de botella de la transición energética

La electrificación de la economía, el despliegue masivo de renovables, el autoconsumo y el vehículo eléctrico han convertido a las redes eléctricas en uno de los grandes cuellos de botella de la transición energética. No es una cuestión ideológica ni tecnológica, sino puramente infraestructural: sin redes más robustas, digitalizadas y eficientes, no hay transición posible. Y por supuesto, tampoco habrá desarrollo de la IA potente.

En este contexto, las recientes decisiones de las grandes eléctricas en España son muy reveladoras, y pueden suponer una oportunidad de inversión, tal y como aprenden los alumnos del curso de Estrategias de Inversión y Gestión Patrimonial de Libertad Digital.

Iberdrola: fortaleza global, disciplina de capital

Iberdrola ha dejado claro que no incrementará sus inversiones adicionales en redes en España ante un marco regulatorio que, a su juicio, no ofrece una rentabilidad suficiente para el capital invertido.

Gráfica Iberdrola Estrategiasdeinversion.com

La compañía mantiene intacta su posición como uno de los grandes líderes mundiales en redes eléctricas, con una fuerte presencia en mercados como Estados Unidos, Reino Unido o Brasil, donde el entorno regulatorio es más estable y predecible. Para el inversor, Iberdrola sigue siendo una apuesta defensiva de calidad, con visibilidad de resultados, escala global y capacidad de asignar capital allí donde el retorno es más atractivo.

Es decir: menos redes en España, pero más redes y mejor remuneradas a nivel internacional.

Arteche: crecimiento, especialización y "pala y pico" de la electrificación

En paralelo, el foco inversor no debería limitarse a las grandes utilities. La modernización de redes no solo pasa por invertir más, sino por invertir mejor, y ahí entran en juego compañías tecnológicas especializadas.

Gráfica Arteche Estrategiasdeinversion.com

Arteche es un buen ejemplo. Tras su reciente salto del BME Growth al Mercado Continuo, la compañía se consolida como una empresa growth, bien gestionada y con un posicionamiento muy claro: equipos, soluciones y tecnología para la protección, medición, automatización y fiabilidad de redes eléctricas.

Su modelo de negocio encaja perfectamente en el momento actual del sector:

No depende exclusivamente de la inversión regulada en redes.

Se beneficia de la necesidad estructural de digitalizar y tecnificar infraestructuras existentes.

Tiene una fuerte proyección internacional, diversificando riesgos regulatorios.

Ha demostrado crecimiento rentable y ejecución consistente.

Arteche representa, en términos de inversión, el enfoque "pala y pico" de la electrificación: no produce energía, pero vende las herramientas imprescindibles para que el sistema funcione.

Iberdrola y Arteche no compiten; se complementan dentro de una misma estrategia de inversión:

Iberdrola aporta escala, estabilidad, liderazgo global y protección en cartera.

Arteche aporta crecimiento, especialización y exposición directa a la tecnificación de redes, uno de los grandes vectores estructurales de la próxima década.

Aprenda a invertir y gestionar su patrimonio con el curso de Estrategias de Inversión y Gestión Patrimonial de Libertad Digital y aprenderá a invertir y combinar sus inversiones en grandes players internacionales con compañías más pequeñas, bien gestionadas y claramente posicionadas en nichos críticos del sistema eléctrico, permite equilibrar solidez y crecimiento dentro de una misma narrativa: la inversión en las infraestructuras que harán posible la transición energética.