Villamanín alerta de intentos de compra ilegal de papeletas premiadas con el Gordo

La comisión de fiestas de Villamanín (León), el municipio agraciado con el Gordo de Navidad el pasado 22 de diciembre (y también donde se vendieron papeletas de más), ha lanzado este jueves una advertencia clara a los vecinos: se han detectado intentos de compra y venta de participaciones premiadas una vez celebrado el sorteo, una práctica ilegal que puede acarrear graves consecuencias penales y fiscales.

Según explica la organización en un comunicado, varias personas del municipio han sido contactadas recientemente por terceros interesados en adquirir papeletas premiadas. Una operación que, lejos de ofrecer ventajas económicas, puede desembocar en delitos de blanqueo de capitales, encubrimiento o en problemas serios con Hacienda.

La comisión recuerda que comprar participaciones tras el sorteo no adelanta el cobro ni facilita el acceso al premio. Al contrario: el pago está sometido a estrictos controles de identificación, trazabilidad y cumplimiento de la normativa fiscal. Las leyes de prevención del fraude exigen acreditar de forma clara quién es el titular real del décimo y en qué circunstancias fue adquirido.

En este sentido, advierten de que las transmisiones posteriores sin documentación suficiente pueden provocar el bloqueo del premio o incluso la pérdida de su validez. Por ello, piden actuar con "prudencia y responsabilidad" y desconfiar de cualquier intermediación.

¿Qué dice el Código Penal?

El comunicado cita expresamente el Código Penal. En concreto, el artículo 301.3, que castiga el blanqueo de capitales por imprudencia grave, incluso sin intención directa de delinquir, y el artículo 301.1, referido al blanqueo doloso por ocultar o encubrir la titularidad real de bienes de origen ilícito.

Además, la comisión subraya que, ante cualquier sospecha, la Inspección de Hacienda puede activar controles adicionales, lo que podría retrasar el cobro del premio o derivar en procedimientos sancionadores.

Ante esta situación, la recomendación es tajante: ignorar cualquier oferta de compra o venta de papeletas premiadas y acudir exclusivamente a los canales oficiales para resolver dudas. Precisamente para evitar riesgos, la organización ha reforzado los horarios de registro presencial de participaciones premiadas y ofrecer acompañamiento a quienes lo necesiten.