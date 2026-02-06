BBVA bate récord de beneficios en 2025 con 10.511 millones y anuncia el mayor dividendo de su historia

BBVA cerró 2025 con el mayor beneficio de su historia, impulsado por el crecimiento del crédito, los ingresos recurrentes y una elevada rentabilidad en todos sus mercados principales. El grupo combinará estos resultados con una remuneración récord al accionista, tanto vía dividendo como mediante recompra de acciones.

El Grupo BBVA obtuvo en 2025 un resultado atribuido de 10.511 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,2% interanual a tipos de cambio constantes (+4,5% en euros corrientes). Se trata del mayor beneficio anual registrado por la entidad, apoyado en el dinamismo de la actividad, el aumento de la base de clientes y la mejora sostenida de los márgenes.

Crecimiento del negocio y liderazgo en rentabilidad

Durante el ejercicio, el crédito a la clientela creció un 16,2% en euros constantes, con ganancias de cuota en la mayoría de los mercados donde opera el grupo: +20 puntos básicos en España, +29 en México y +36 en Turquía. Este crecimiento se tradujo en una mejora de los ingresos recurrentes, que alcanzaron 34.496 millones de euros, un 14,1% más que en 2024.

El margen de intereses aumentó un 13,9%, hasta 26.280 millones de euros, mientras que las comisiones netas crecieron un 14,6%, hasta 8.215 millones, con avances en todas las áreas de negocio. El margen bruto se situó en 36.931 millones de euros, un 16,3% más, compensando el incremento de los gastos de explotación y permitiendo mejorar la eficiencia.

Como resultado, el margen neto alcanzó un récord de 22.599 millones, un 20,4% superior al del ejercicio anterior. En términos de rentabilidad, BBVA volvió a situarse a la cabeza del sector europeo, con un ROTE del 19,3%.

Solidez financiera y calidad del riesgo

El banco mantuvo una posición de capital sólida, con un ratio CET1 del 12,7% al cierre del ejercicio, incluso tras considerar la remuneración al accionista. BBVA reiteró su compromiso de distribuir el exceso de capital por encima de la parte alta de su rango objetivo, situado entre el 11,5% y el 12%.

El deterioro de activos financieros ascendió a 6.073 millones de euros, un 15,5% más que en 2024, en línea con el fuerte crecimiento del crédito, especialmente en carteras minoristas. Aun así, los indicadores de riesgo mejoraron: la tasa de mora se situó en el 2,7%, con una cobertura del 85%, y el coste de riesgo acumulado descendió al 1,39%.

Dividendo récord y recompra de acciones

Con cargo a los resultados de 2025, BBVA distribuirá un dividendo de 92 céntimos de euro brutos por acción, íntegramente en efectivo, el más elevado de su historia. Esta retribución supone un desembolso total de 5.249 millones de euros, un 31% más que el dividendo en caja abonado en 2024.

De esta cantidad, 32 céntimos por acción ya se pagaron el pasado 7 de noviembre. El dividendo complementario, de 60 céntimos por acción, se someterá a la aprobación de los órganos sociales y está previsto para abril de 2026.

A esta retribución se suma el plan extraordinario de recompra de acciones por 3.960 millones de euros anunciado en diciembre. A cierre de enero de 2026, el primer tramo, de 1.500 millones, se encontraba ejecutado en un 42,8%. En conjunto, dividendo y recompras superan los 9.200 millones de euros.

Evolución por áreas geográficas

En España, BBVA logró un beneficio histórico de 4.175 millones de euros, un 11,3% más, apoyado en el crecimiento del crédito y la contención de costes. En México, el resultado atribuido alcanzó 5.264 millones, con un avance del 5,7%, impulsado por el negocio minorista y la mejora del margen de intereses.

En Turquía, el beneficio ascendió a 805 millones de euros, un 31,8% más, gracias al crecimiento del crédito en lira y a un menor impacto del ajuste por hiperinflación. América del Sur aportó 726 millones de euros, con mejoras en Perú, Colombia y Argentina, mientras que el área de banca mayorista y resto de negocios registró un resultado de 627 millones, apoyado en financiación de proyectos y actividad corporativa.

Clientes, digitalización e innovación

Durante 2025, BBVA captó 11,5 millones de nuevos clientes, de los que el 66% se incorporó a través de canales digitales. El banco mantuvo posiciones de liderazgo en la valoración de clientes, medida por el índice Net Promoter Score, en todos sus mercados.

La entidad reforzó además su apuesta por la innovación y la inteligencia artificial, con iniciativas como el asesor digital Blue y herramientas de apoyo a gestores, junto con una alianza estratégica con OpenAI. En paralelo, BBVA canalizó 134.000 millones de euros en negocio sostenible, un 44% más que en 2024.