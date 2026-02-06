Dos pensionistas de Podemos y el PSOE, víctimas de los okupas: "Nos están llevando a la tumba"

Captura de vídeo del programa de Cuatro 'En Boca de Todos'

Rosa María y Jesús, una pareja de pensionistas, relataron en el programa En boca de todos de Cuatro la difícil situación que viven tras la okupación de su vivienda. Según explican, llevan meses sin poder recuperar su hogar y sienten que las leyes actuales favorecen a los okupas por encima de los propietarios.

Durante la entrevista, Rosa María expresó su indignación con estas palabras: "Esto es muy duro, y saben lo que están haciendo. Me da igual llamarles okupas o ladrones y lo saben, son personas muy inteligentes". La pareja asegura que la situación ha tenido un fuerte impacto en su salud: han sufrido dos ataques al corazón y Rosa María padece cáncer.

No votarán más a Podemos y al PSOE

El matrimonio también habló sobre su relación previa con los partidos de izquierda: "Conozco a las personas de Sumar y de Podemos porque he hecho campaña por Podemos antiguamente". Cuando se les preguntó por sus votaciones anteriores, respondieron: "Mi hijo y Jesús a Podemos, yo al Partido Socialista, les ayudamos con los microcréditos, somos personas muy humildes. Nunca pensamos que fueran a hacer esto, me está sorprendiendo muchísimo", sentenciaba la propietaria.

Ante la pregunta de a quién votarían ahora, Rosa María respondió: "En blanco, quizás a Vox, ha prometido que lo arregla, porque si lo arregla, es lo que me importa. De momento mi problema, porque aquí no le importamos a nadie", explicaba visiblemente enfadada y dejando claro que su preferencia política, ahora mismo, atiende a un interés personal: "Yo votaré al que creo que está arreglando mis problemas, porque me está llevando a la tumba y a mi marido también".

Rosa María relató cómo los okupas se instalaron en su vivienda sin intención de marcharse: "Ella dijo que venía a robarme la casa y que no se iba porque no quería, que llevaba robando desde joven y que le iba muy bien". Entre lágrimas, añadió: "Estamos pagando todos sus gastos con 900 euros de pensión". La pareja concluyó su intervención con un mensaje claro: "Esto no debería pasarle a nadie".