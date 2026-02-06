La Super Bowl se juega en terreno de ACS: el Levi's Stadium acoge la final de la NFL

La gran final de la SuperBowl se disputará en la madrugada del domingo al lunes (horario español) en uno de los estadios construidos por el Grupo ACS en Estados Unidos a través de Turner Construction Company: el Levi's Stadium, en el área de la Bahía de San Francisco. El recinto, uno de los referentes de la NFL, vuelve a situar al Grupo en el centro de uno de los mayores acontecimientos deportivos y mediáticos del planeta.

La SuperBowl LX enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en un evento que trasciende lo puramente deportivo y que cada año congrega a decenas de millones de espectadores en todo el mundo. Al atractivo del partido se suma un espectáculo musical de alcance global, con actuaciones de primer nivel que refuerzan la dimensión cultural y social de la cita.

El Levi's Stadium, un referente de la NFL

Inaugurado en 2014, el Levi's Stadium es uno de los proyectos más emblemáticos desarrollados por Turner para la Liga Nacional de Fútbol Americano. Con una capacidad superior a las 68.500 localidades, el estadio destaca por su diseño innovador, su apuesta por la sostenibilidad y la incorporación de tecnología avanzada orientada a mejorar la experiencia del aficionado.

El recinto cuenta con certificaciones ambientales de referencia y se ha consolidado como un modelo de eficiencia energética y funcionalidad. Además de ser la casa de los San Francisco 49ers, el estadio será una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2026, lo que refuerza su papel como infraestructura clave para grandes eventos internacionales.

Liderazgo de ACS en infraestructuras deportivas

La elección del Levi's Stadium como escenario de la SuperBowl refuerza el papel del Grupo ACS como uno de los grandes referentes mundiales en la construcción de infraestructuras deportivas. A través de Turner Construction Company, el Grupo ha participado en la construcción, modernización o renovación de 18 de los 32 estadios de la NFL.

Entre estos proyectos figuran recintos icónicos como el SoFi Stadium de Los Ángeles, el Lumen Field de Seattle, el Soldier Field de Chicago o el Lambeau Field de Green Bay. A ellos se suman importantes renovaciones en estadios históricos y la construcción de nuevos recintos actualmente en marcha para equipos como los Buffalo Bills o los Tennessee Titans.

Más allá de su dimensión arquitectónica y técnica, estos estadios están concebidos como espacios multifuncionales, preparados para acoger grandes eventos deportivos, culturales y comunitarios, y actúan como motores de transformación urbana y económica en las ciudades donde se ubican.

Cinco sedes del Mundial de Fútbol 2026 construidas por Turner

El liderazgo del Grupo ACS en infraestructuras deportivas tendrá una presencia destacada en el Mundial de Fútbol de 2026. De los 11 estadios que albergarán partidos en Estados Unidos, cinco han sido construidos o gestionados por Turner.

Entre ellos se encuentra el SoFi Stadium de Inglewood, que acogerá el partido inaugural del torneo en Estados Unidos y será una de las sedes principales tanto del Mundial como de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Levi's Stadium, que durante el torneo adoptará la denominación oficial de San Francisco Bay Area Stadium, albergará seis encuentros.

También forman parte de esta lista el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el Lumen Field de Seattle y el Arrowhead Stadium de Kansas City, este último tras una serie de renovaciones supervisadas por Turner para adaptarlo a los estándares de la FIFA.

Mirando a Los Ángeles 2028

La trayectoria del Grupo ACS en grandes eventos deportivos continuará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde varios de los principales recintos han sido construidos o gestionados por Turner. El SoFi Stadium volverá a tener un papel protagonista, consolidándose como uno de los complejos deportivos más avanzados del mundo.

Con más de un siglo de experiencia y una sólida presencia internacional, el Grupo ACS, a través de Turner Construction Company, sigue elevando el estándar de la infraestructura deportiva global. Que la SuperBowl vuelva a disputarse en uno de sus estadios es una nueva muestra de ese liderazgo y de su papel protagonista en los grandes eventos deportivos del siglo XXI.