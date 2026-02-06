Los beneficios de Sabadell caen un 2,8% en 2025 hasta los 1.775 millones de euros

El beneficio de Banco Sabadell durante el año 2025 se resiente. Según ha comunicado la entidad a la CNMV, el Banco Sabadell cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 1.775 millones de euros, lo que supone una disminución del 2,8% en comparación con el año anterior. El banco explica que esta reducción del beneficio se debe a que en 2024 se registraron 109 millones de euros netos de impactos extraordinarios. De este modo, excluyendo estos impactos, el beneficio neto aumentaría un 3,4%.

Asimismo, cabe destacar que los ingresos del negocio bancario bajaron un 2,5%, hasta los 6.221 millones. Además, el margen de intereses se situó en 4.837 millones, un 3,7% menos, por los menores tipos de interés. En cambio, las comisiones netas crecieron un 2%, hasta los 1.384 millones. En este sentido, los costes totales se incrementaron un 0,5%, situándose en los 3.100 millones. En este contexto, el consejero delegado del banco, César González-Bueno, ha explicado que el ejercicio se cerró "cumpliendo una vez más con los compromisos asumidos con el mercado", lo que permite confirmar las previsiones del Plan Estratégico 2025-2027.

Por su parte, el director financiero, Sergio Palavecino, ha señalado que la entidad "tiene unas dinámicas de negocio y de balance positivas lo que le permite generar capital a ritmos muy elevados durante el año", y que están en camino de alcanzar el 16% de rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) del plan estratégico. De hecho, el ROTE del grupo en 2025 fue del 14,3% y la previsión para este año es del 14,5% sin TSB. Además, se prevé que el margen de intereses crezca a un ritmo superior al 1%. Del mismo modo, la solvencia CET1 fully-loaded del año pasado se elevó al 13,65%.

Así las cosas, Sabadell cerró el año con un crédito vivo de 160.708 millones, un 2,4% interanual más. En España, el crédito vivo en hipotecas creció un 5,2%, hasta los 39.800 millones, mientras que el crédito al consumo creció hasta los 5.400 millones. Por su parte, los préstamos y créditos a empresas crecieron un 2,4% y se situaron en los 44.800 millones. Además, los recursos de clientes eran de 184.692 millones a cierre de año, un 6,4% más.

Caída en Bolsa

Junto con los resultados del ejercicio de 2025, la compañía ha anunciado una recompra de acciones de 800 millones de euros que, según ha adelantado la entidad, ya cuenta con la autorización del Banco Central Europeo (BCE). Concretamente, esta operación se compone de 365 millones de euros con cargo a resultados de 2025 y otros 435 millones de euros del exceso de capital generado por encima del 13%, que se suma a los 700 millones distribuidos en dividendos a cuenta de los resultados de 2025.

En consecuencia, teniendo en cuenta también el dividendo de 0,50 euros por acción por la venta de TSB, Sabadell habrá distribuido unos 4.000 millones de euros a sus accionistas en el último año. Sin embargo, este viernes Sabadell ha liderado los descensos en bolsa tras la apertura de la sesión. De esta forma, los títulos de la entidad catalana abrían la sesión del viernes con una caída del 4,87%, hasta los 3,105 euros por título. De hecho, esta caída se ha agravado aún más y, posteriormente, el retroceso ha llegado a superar el 6%.

Relevo del CEO

Esta presentación de resultados se presenta después de que el CEO de Sabadell haya anunciado que deja su cargo. Concretamente, el Consejo de Administración de la entidad anunció el pasado jueves que Marc Armengol, actual CEO de TSB, sustituiría a César González-Bueno. Cabe destacar que esta noticia llega varios meses después de que fuera frustrada la OPA del BBVA.