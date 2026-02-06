Repindex.AI irrumpe como el primer radar de reputación corporativa del IBEX en la era de la inteligencia artificial

La empresa Repindex.AI se ha posicionado como la primera plataforma nativa de IA que define, analiza y prospecta en tiempo real la reputación corporativa de las empresas del IBEX y el Corporate Spain, con el fin de ofrecer una visión profunda de cómo las grandes compañías españolas son interpretadas, evaluadas y jerarquizadas por los principales modelos de inteligencia artificial.

Operativa en España desde el 1 de enero y disponible en versión pública con registro abierto, Repindex.AI nace para dar respuesta a una nueva realidad, pues cientos de millones de personas consultan semanalmente sistemas de IA generativa, cuyo impacto reputacional y económico supera ampliamente al de los buscadores tradicionales.

Por eso, considera que la reputación "deja de ser una imagen retrospectiva y se convierte en una variable dinámica, inmediata y algorítmica" y publica semanalmente las valoraciones actualizadas de las principales compañías del IBEX y Corporate Spain.

Para ello, utiliza más de 60.000 observaciones anuales sobre más de 170 empresas —una cobertura que se ampliará a 500 compañías durante el primer semestre de 2026— a partir de la narrativa que construyen y consolidan los propios sistemas de IA (ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Perplexity y Qwen).

El análisis se articula a través del RIX (Reputation Index), una puntuación sintética de 0 a 100 que integra ocho métricas clave, entre ellas la calidad de la narrativa corporativa, la solidez de la evidencia citada, la autoridad de las fuentes, la exposición a riesgos reputacionales, la percepción de gobernanza o la coherencia entre distintos modelos de IA. El resultado es "un diagnóstico profundo y comparable de la reputación algorítmica de cada compañía", según informó en un comunicado.

Más allá del análisis, Repindex.AI "interpreta resultados, propone acciones estratégicas y anticipa riesgos mediante modelos predictivos capaces de detectar deterioros narrativos silenciosos, vacíos informativos críticos o inconsistencias entre modelos que suelen preceder a crisis reputacionales".

Desde el punto de vista tecnológico, la plataforma se apoya en una arquitectura propietaria de computación generativa multi-modelo, con conectividad activa con los principales modelos fundacionales de IA y un agente avanzado —el Agente RIX— diseñado para guiar a equipos de estrategia, comunicación y relaciones con inversores.