Rosa Rodríguez no lamenta el millonario pago a Hacienda tras ganar Pasapalabra: "Lo pago con gusto"

Rosa Rodríguez, ganadora del mayor bote de la historia de Pasapalabra, ha dejado claro que la importante carga fiscal que se llevará Hacienda no empaña en absoluto su felicidad por haber conseguido el premio. La concursante, que ha logrado un bote de 2,7 millones de euros, ha asegurado que asume con naturalidad y felicidad el cuantioso pago de impuestos que deberá afrontar.

En una entrevista concedida a El HuffPost, Rodríguez ha sido preguntada directamente por el elevado porcentaje del premio que acabará en manos de la Agencia Tributaria. Su respuesta ha sido rotunda y acompañada de humor: "Lo pago con gusto (risas). La cantidad que me quede va a ser suficiente para vivir tranquila".

Lejos de mostrar enfado o resignación, la ganadora ha explicado que no necesita una vida marcada por el lujo. "No aspiro a lujos ni extravagancias, y creo que con lo que me queda es suficiente", ha señalado en la entrevista.

Agradecimiento a los servicios públicos de España

Rosa Rodríguez también ha querido dar su visión sobre los impuestos. "Yo soy lo que soy, no solo producto de mi esfuerzo, sino de la sociedad en la que por suerte he crecido", ha afirmado, subrayando especialmente el papel del sistema educativo público: "Gracias a los servicios públicos de España, especialmente la educación, de la que me he nutrido y me ha llevado hasta aquí".

La concursante ha añadido que a su juicio "los servicios públicos que tenemos en España son maravillosos", reconociendo que siempre hay margen de mejora, pero insistiendo en que su contribución fiscal también tiene un componente moral: "Para mí también es una manera de pensar que estoy devolviendo lo que yo tanto he recibido".

¿Cuánto pagará Rosa a Hacienda?

Hacienda se llevará más de 1,2 millones de euros del premio, una cifra que confirmó Libre Mercado hace unos días y que convierte a la Agencia Tributaria en una de las grande beneficiadas del histórico bote.

Cabe destacar que Rosa tiene que pagar más dinero a Hacienda del que hubiera tenido que hacer frente Manu, y es que cada uno tributa en una comunidad autónoma distinta. Primero, se debe afrontar una retención estatal obligatoria, que es la misma para los dos y asciende a 654.871 euros. A partir de ahí entra en juego el tramo autonómico del IRPF, que varía según el lugar de residencia.

En el caso de Manu, que vive en la Comunidad de Madrid, la fiscalidad hubiera sido más baja, por lo que su cuota autonómica sería de 552.680 euros. Sumando ambos tramos, su pago total a Hacienda rondaría los 1,2 millones de euros, lo que le hubiera permitido quedarse con algo más de 1,5 millones netos del premio.

Mientras que Rosa, al tributar en Galicia, aunque la cuota estatal que debe pagar es exactamente la misma que la de Manu, su parte autonómica se incrementa hasta los 606.379 euros. Esto hace que el importe total que debe abonar a la Agencia Tributaria sea superior, alcanzando aproximadamente los 1,26 millones y recibiendo entorno a 1,45 millones de euros.

A pesar de todo, Rosa asegura que su satisfacción es plena. "¿Es un porcentaje bastante grande? Sí, pero yo me voy feliz con el millón y medio arriba o abajo que me quede, también", ha concluido en la entrevista.