Sánchez y la "tecnocasta": ataca a Elon Musk pero recibe premios de Bill Gates

En los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado una nueva campaña de ataques contra las empresas tecnológicas. De esta forma, ha llegado a defender el uso de "fuerza del Estado" para hacer frente a los que denomina "tecno-oligarcas del algoritmo". Así, respondía al mensaje difundido por Telegram entre sus usuarios después de que Sánchez anunciara que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años.

Precisamente, un día antes Sánchez publicó un mensaje en redes sociales donde defendía el control de las empresas tecnológicas, algo que fue secundado por el propio PSOE. "La tecnocasta está enfadada porque España no está en oferta. Eso es que vamos en la buena dirección", afirmaba el PSOE.

La tecnocasta está enfadada porque España no está en oferta. Eso es que vamos en la buena dirección. https://t.co/bR9DQoMc3N — PSOE (@PSOE) February 4, 2026

Estos mensajes se produjeron pocos días después de que Sánchez se hubiera enfrentado públicamente contra Elon Musk. Después de que el dueño de X publicara un mensaje poniendo en tela de juicio el acuerdo de Podemos y PSOE para la regularización masiva de inmigrantes, Sánchez respondía a Musk con un mensaje que decía "Marte puede esperar. La humanidad no".

Mars can wait. Humanity can't. https://t.co/Oc4qAYtd3f — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 29, 2026

Aunque el magnate norteamericano no dudó en contestar al líder socialista, a quien calificó de "sucio", "tirano" y "traidor al pueblo español".

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Sin embargo, lo cierto es que el presidente español ha sido galardonado en los últimos meses por uno de los grandes magnates del sector tecnológico. Como publicamos en Libre Mercado, a finales del pasado septiembre la Fundación Gates decidió otorgar a Pedro Sánchez su Premio Global Goalkeeper, que reconoce el compromiso con las ayudas al desarrollo. En este sentido, Sánchez y Gates conversaron públicamente sobre la necesidad de lograr "un mundo más próspero e igualitario, y a la vez más seguro y estable", así como de algunas de las grandes obsesiones de la izquierda, como lo es el cambio climático.

El entendimiento entre el líder socialista y el empresario norteamericano fue tal que el fundador de Microsoft llegó a afirmar que Sánchez está llevando a cabo una gran labor humanitaria a nivel mundial. De este modo, recordó que "hemos visto cómo España se ha convertido en uno de los países donantes más comprometidos del mundo" y llegó a decir que la labor del presidente español está salvando vidas, tanto en España como a nivel mundial.