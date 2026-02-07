La borrasca Leonardo deja al campo andaluz contra las cuerdas: hasta 200 millones en pérdidas solo en aceite

Leonardo ha dejado devastado buena parte del campo andaluz, que ya ha hecho un balance inicial de daños con unas cifras que ya empiezan a ser demoledoras. Solo en el olivar, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) calcula que se han perdido ya más de 50.000 toneladas de aceite, lo que equivale a unos 200 millones de euros en producción, sin contar destrozos en infraestructuras, caminos rurales, cárcavas o plantaciones enteras.

El epicentro del desastre está en Jaén, donde las lluvias persistentes y el viento han hecho prácticamente imposible terminar la recolección. Según COAG, todavía queda un tercio de la cosecha por recoger, y de esa parte se habría perdido entre el 40% y el 50%. En la Campiña, la situación es especialmente grave: hay explotaciones que ni siquiera han podido empezar a recoger por los suelos encharcados. En municipios como Fuerte del Rey, queda sin recolectar el 60% de la aceituna, y al menos una quinta parte ya se da por perdida.

El desembalse del pantano y las lluvias anegan los olivares en Baena (Córdoba).

En Andújar, entre un 20% y un 30% de la aceituna sigue en el árbol o en el suelo, con el agravante de que los olivares están pegados al río, algunos totalmente cubiertos por el agua. En el olivar superintensivo, el riesgo es aún mayor: si el agua no se retira pronto, los daños pueden ser irreversibles. En Porcuna, alrededor del 30% de la cosecha no se ha recogido y, según los propios agricultores, prácticamente toda la aceituna restante ha acabado en el suelo, atrapada en el barro o arrastrada por las escorrentías. A todo ello se suma el paso de un tornado que ha arrancado olivos y tirado el fruto al suelo.

Pérdidas del 40% de cereal y cítricos

El impacto del temporal no se limita al olivar. En Almería, COAG alerta de una situación "crítica" tras el paso de Leonardo, con pérdidas que podrían superar el 50% de la producción en el Poniente. El viento ha sido el principal enemigo, destrozando plásticos, cubiertas y estructuras de invernaderos, incluidos modelos modernos tipo multitúnel. A esto se suma el exceso de humedad y la falta de sol, que están favoreciendo enfermedades y pudriciones, con cultivos especialmente sensibles como la sandía entre los más afectados.

La fruta caída en el suelo como consecuencia de la lluvia y el viento.

Y en Córdoba, Asaja estima pérdidas del 40% en cereal y cítricos y del 30% en olivar. Además, los suelos saturados no permiten sembrar, abonar o tratar los cultivos. En los cítricos, la caída masiva de fruta por viento y lluvia está dejando en el suelo hasta la mitad de la producción en algunas variedades.

Pérdidas en la ganadería

La ganadería tampoco se libra. En Jaén, los ganaderos trashumantes están perdiendo entre 40 y 70 corderos por explotación, e incluso más en algunos casos, por el frío y la lluvia. En Córdoba, las explotaciones extensivas sufren infecciones en el ganado, falta de pastos y un fuerte aumento de costes.

Ante este panorama, la Junta de Andalucía ya ha anunciado que solicitará la declaración de catástrofe natural para activar ayudas urgentes. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha avanzado que las primeras estimaciones apuntan a una pérdida del 20% de la producción agrícola andaluza, y ha pedido al Gobierno central que movilice la reserva de crisis de la PAC y otros fondos europeos.