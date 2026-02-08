El informe clave de Adif sobre la vía de Adamuz alertó de la necesidad de vigilar las obras por afectar a la seguridad

Libertad Digital ha tenido acceso al estudio previo de seguridad de las obras de mejora de la línea Madrid - Sevilla, la línea que incluye el tramo de vía de Adamuz donde se ha producido el accidente que ha costado la vida de 46 personas. Ese documento prueba que Adif identificó 34 "amenazas" en materia de seguridad, algunas de las cuales afectaban a Adamuz.

Se trata de un documento clave porque, ahora, la Guardia Civil en base a ese informe podrá confirmar si las alertas lanzadas por ese informe fueron atendidas y si el hecho de solucionar o no las amenazas detectadas ha podido ser la causa del accidente. Y el apartado de conclusiones del informe aporta más advertencias graves. Entre ellas, que "se ha comprobado que las actuaciones previstas en el presente proyecto afectan a la seguridad en la circulación y por consiguiente se han incorporado las medidas de seguridad necesarias para controlar los peligros a un nivel aceptable". Por ello, precisamente, el documento alertaba de la necesidad de controlar el resultado final de las obras porque ese no era el cometido de este análisis inicial.

Advertencias graves sobre la seguridad de la línea

Las conclusiones del documento explican que, "de acuerdo al procedimiento de gestión de riesgos, por el que se han estudiado exhaustivamente, según los Reglamentos (UE) nº 402/2013 y (UE) nº2015/1136, los cuatro puntos principales a seguir (definición del sistema, determinación del peligro o riesgo, valoración del riesgo y demostración del cumplimiento de los requisitos de seguridad), se evidencia que las obras de plataforma proyectadas en el presente "Proyecto de renovación de desvíos (Fase 2) en la LAV Madrid- Sevilla" son conformes con los citados Reglamentos".

Pero eso no lleva a Adif a rebajar la alerta: "Se ha comprobado que las actuaciones previstas en el presente proyecto afectan a la seguridad en la circulación y por consiguiente se han incorporado las medidas de seguridad necesarias para controlar los peligros a un nivel aceptable". Es decir, que había problemas que afectaban a la seguridad de los viajeros y tripulaciones y que todo dependía de las obras y de cómo se lleven a cabo.

Solo se actuó en la fase de proyecto

"Se han analizado todas las amenazas y se ha comprobado que, en fase de proyecto, han sido adoptadas las medidas necesarias para su mitigación o exportación. Las actuaciones indicadas se han evaluado para fase de Proyecto, por lo que el cierre de amenazas detectadas se ha realizado en lo concerniente a esta fase". Y esa fase es la de proyecto. Lo cual implica que la materialización y comprobación posterior era clave.

El mensaje se remarca: "El Administrador Ferroviario, deberá asegurarse de realizar las comunicaciones pertinentes para dar traslado de todos los requisitos de seguridad, lo que incluye los códigos prácticos o sistemas de referencia empleados, a las diferentes áreas que participarán en las siguientes fases del ciclo de vida del proyecto, entre ellas el área de construcción, para que sean tenidos en cuenta, así como en otros proyectos vinculados a éste".

Problemas detectados en infraestructura, energía y señalización

Hay que recordar que el documento realiza una enumeración de las amenazas previas a las obras llevadas a cabo en la línea Madrid - Sevilla: "Subsistema de Infraestructura. Se han identificado diecinueve amenazas y doce interfaces. Veintisiete de ellas están cerradas para la presente fase de diseño del proyecto y cuatro amenazas referentes al suministro de los materiales a suministrar por el Administrador de Infraestructura Ferroviario se encuentran en estado controlado. Subsistema de Energía. Se han identificado diez amenazas y dos interfaces, todas cerradas para la presente fase de diseño del proyecto. Subsistema de Control Mando y Señalización. Se identifican cinco amenazas, todas ellas cerradas para la fase de diseño durante la redacción de este proyecto".

Y el informe hace una aclaración decisiva: "Se considera importante destacar el hecho de que los riesgos en fase de obra (tal y como se ha indicado con anterioridad) no han sido analizados en el presente documento, sino únicamente en fase de Proyecto".