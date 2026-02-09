Air Europa y Plus Ultra fijan fecha para volver a volar a Venezuela

El panorama de las comunicaciones aéreas con Venezuela da un giro radical. Tras el reciente anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la reapertura de las conexiones con el país caribeño, las principales aerolíneas han comenzado a mover ficha. Air Europa, Plus Ultra y la venezolana Laser han confirmado que retomarán sus operaciones de forma gradual en los próximos días.

La reactivación no será inmediata para todos, pero el calendario ya está sobre la mesa. Air Europa, que cuenta con cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas, volverá a despegar el próximo 17 de febrero. No obstante, la aerolínea mantiene la cautela y ha confirmado que los vuelos de los días 19 y 21 siguen cancelados dentro de este proceso de "reactivación gradual". La polémica aerolínea Plus Ultra retomará sus vuelos regulares el 3 de marzo, inicialmente con dos frecuencias semanales (martes y jueves). A partir del 28 de marzo, ampliará su oferta con una tercera conexión desde Madrid y recuperará el vuelo semanal Tenerife-Caracas. La operadora venezolana Laser Airlines retomará la ruta Madrid-Caracas el 18 de febrero.

En contraste con la celeridad de sus competidores, Iberia ha decidido mantener una postura de prudencia. La aerolínea de IAG no tiene previsto retomar sus frecuencias hasta principios de abril, y ha supeditado cualquier movimiento a que se den las "plenas garantías" operativas y de seguridad para volar al país. Cabe recordar que, hasta el parón de noviembre, Iberia operaba diez vuelos semanales (cinco frecuencias) entre las dos capitales.

Este movimiento empresarial es la consecuencia directa del giro diplomático vivido el pasado 29 de enero. Donald Trump anunció el fin del bloqueo aéreo tras una conversación con la heredera del chavismo, Delcy Rodríguez, quien ha asegurado que "todas las aerolíneas son bienvenidas".

Desde la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), su presidenta Vicky Herrera ya anticipaba que este "deshielo" traería de vuelta a gigantes del sector como TAP, Turkish Airlines, Latam, Avianca y GOL.