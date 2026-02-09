Un maquinista de trenes auscultadores confiesa que estuvo dos años "mano sobre mano" por la incompetencia de Adif

Tras el accidente ferroviario de Adamuz se ha puesto el foco sobre la posibilidad de que la falta de mantenimiento de la red ferroviaria sea una de las causas que podría estar tras lo sucedido. Aunque el Gobierno lo niegue y llegue a acusar al anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, en Libre Mercado hemos informado de cómo el Gobierno ha reducido el gasto en mantenimiento de las vías más de un 10% desde 2021.

Concretamente, tal y como hemos destacado, entre 2021 y 2024 se ha producido una caída del 13% en gasto para mantener en buen funcionamiento las infraestructuras ferroviarias, mientras que el gasto en mantener en buen estado el material rodante ha caído un 18,4%. No obstante, en este contexto, una de las claves que ha interesado conocer desde el primer momento es el uso que ha hecho el Gobierno de Sánchez de los trenes auscultadores que tiene a su disposición para evaluar el estado de las vías de la red española.

Confesión de un maquinista

Hace tan solo unos días, a finales del mes de enero, Óscar Puente protagonizó una sonada polémica sobre el deficiente uso que ha hecho su Gobierno de los trenes auscultadores. En Libre Mercado hemos informado de que, tras la publicación por El Español de un artículo en el que se afirmaba que Adif tenía inutilizados desde hace dos años cuatro de los siete trenes auscultadores de los que dispone, el ministro y la empresa no lograban ponerse de acuerdo con cuántos trenes de este tipo cuenta.

Al respecto, Óscar Puente se mantuvo en su línea habitual, atacando a los medios que publicaban información sobre su gestión de la red ferroviaria y tachando de bulos todos los informes que, elaborados por estos mismos medios, demostraban cómo el mantenimiento de las infraestructuras ha empeorado bajo el Ejecutivo sanchista. De hecho, el año pasado el Gobierno llegó a gastar 468.000 euros para vigilar lo que publicaban los medios y las redes sociales sobre ellos.

Esto, al igual que lo de la unidad de crisis, es un BULO.

Son tres auscultadores Stadler y uno 106 Talgo.

De los Stadler uno está trabajando estas noches en el corredor Mad-Bcn en ancho estándar. Dos en ancho ibérico están ya funcionado , aunque en proceso de calibración de sus… — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 23, 2026

Sin embargo, los propios maquinistas que conducen los trenes auscultadores de Adif ya han señalado públicamente a la empresa por su dejadez a la hora de inspeccionar el estado de las vías. Como publica el diario El Mundo, estos maquinistas llevaron a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social su caso y, el pasado mes de septiembre, una de las inspectoras exponía en un informe que "queda puesto de manifiesto la ausencia de calendario laboral y cuadrante anual para los maquinistas en el Área de Auscultación y Verificación" y exigía a Adif elaborar un plan de trabajo.

Este mismo medio explica que los maquinistas relatan cómo la inspectora se sorprendió tras conocer los detalles de su caso. Concretamente, los maquinistas explican que en la instrucción les preguntaban "¿qué habéis hecho en mantenimiento?" tras conocer que habían estado dos años "sin tocar un tren".

Sin embargo, según El Mundo, los maquinistas ya contaban con un espacio laboral asignado cuando el requerimiento de Trabajo llegó a Adif. Pero esta asignación no era la que esperaban: como explica este medio, tras la denuncia Adif les había comunicado que tenían habilitada una sala para la estancia de maquinistas en horario de ocho de la mañana a cuatro de la tarde en la sede de Paseo del Rey.

Así las cosas, uno de los maquinistas subraya que, ante la pésima gestión que estaba realizando Adif del mantenimiento de la red ferroviaria, decidió dejar su puesto de trabajo y marcharse. "Si invirtieron tanto dinero para ganar en seguridad, ¿por qué no lo hicieron?", se pregunta este maquinista, que incide en que "y si preferían hacer la auscultación de vías de otra manera, ¿por qué compraron los trenes y nos contrataron?".

Este mismo maquinista confiesa que estuvo 22 meses "mano sobre mano" sin trabajar. Además, insiste en que, en una situación como la suya, se encontraron otros 30 maquinistas que habían sido contratados por Adif para llevar los trenes auscultadores, habiéndose incorporado todos ellos a la plantilla entre 2022 y 2024. De este modo, denuncia que estuvieron "cobrando en casa y sin trabajar".