El nuevo atraco de Sánchez a los pensionistas

En El Programa de Cuesta, Carlos Cuesta y Beatriz García han abordado la subida de las pensiones denunciando lo que califican como un "timo". Cuesta ha afirmado que se ha intentado instalar el relato de que "el PP y Vox no querían que se subieran las pensiones", pero lo ha negado rotundamente: "Pues no, nada de esto. Y, de hecho, las pensiones se van a subir".

Por su parte, Beatriz García ha sostenido que el Gobierno no podía permitirse dejar sin revalorización a los jubilados: "El Gobierno de Sánchez no les iba a dejar a los más de nueve millones de jubilados, más de nueve millones de votos, sin la revalorización de las pensiones", acusando además al Ejecutivo de "chantajear al resto de partidos" con una estrategia "de patio de colegio".

El debate se ha centrado en las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha señalado que "los pensionistas no nacen de la nada" y que "son personas que llevan años trabajando para llegar a este momento de la jubilación y tener unas pensiones dignas y suficientes", afirmando también que "las pensiones de jubilación subirán 572 euros al año". Sin embargo, Beatriz garcía ha señalado que este aumento de 500 euros será "mentira", ya que "Hacienda se va a llevar casi la mitad de esta subida".

García y Cuesta han insistido en que la subida es en gran parte absorbida por el IRPF. En este sentido, Cuesta ha explicado que "los pensionistas pagan impuestos" y que "sobre esa parte efectivamente se les va a pegar un tajo de muchísimo cuidado vía impuestos".

Beatriz García ha aportado datos concretos y ha señalado que en el caso de un jubilado con una pensión baja "el incremento es de 440,65 euros" pero "hay que pasar por caja incremento del IRPF de ese jubilado al año 190 euros", a lo que Cuesta ha añadido: "Porcentaje del incremento que se queda Hacienda, 43%. ¿Esto se les ha explicado a los pensionistas?".