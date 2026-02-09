Indignación en redes con una mujer que confiesa cobrar 1.400 euros de IMV y está vinculado con el narcotráfico

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez, y desde la izquierda política y mediática en general, están empeñados en vendernos que las subvenciones y prestaciones sociales que se otorga a algunas personas son fundamentales para ayudarlas. Así, la puesta en marca de pagas como la del Ingreso Mínimo Vital (IMV) se nos presenta como un avance en derechos. No obstante, además de proteger a los más vulnerables, lo cierto es que estas ayudas también suponen un incentivo para que muchos se aprovechen del sistema y vivan a costa del resto de la sociedad.

¿Qué es el IMV? El Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social con la que se pretende asegurar un nivel mínimo de ingresos a modo de renta básica. Fue aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, en Consejo de Ministros el 29 de mayo de 2020 en el contexto de la pandemia de coronavirus. De este modo, pueden percibir esta ayudas las personas de entre 23 y 65 años —o desde los 18 años en caso de que el solicitante tenga menores a su cargo que hayan residido legalmente en España durante al menos un año– en función de su nivel de ingresos y el patrimonio, así como del número de personas de la unidad de convivencia. Lo cierto es que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con la concesión del Ingreso Mínimo Vital a las familias españolas ha suscitado numerosas críticas, puesto que el número de beneficiarios se incrementa paulatinamente. A este respecto, distintos informes demuestran que las prestaciones sociales hunden a sus beneficiarios en una trampa de pobreza y desincentivan la incorporación de sus beneficiarios al mercado de trabajo. Además, en lugar de aceptar que esto demuestra la precarización de la sociedad española, el Ejecutivo se ha felicitado en distintas ocasiones de que la cantidad de personas que dependen de esta prestación.

Al respecto, cabe detalla que existen diversos informes –como los publicados por el Instituto Juan de Mariana o la consultora Freemarket– que demuestran cómo estas prestaciones generan un "círculo de pobreza" y desincentivan la incorporación de estas personas en el mercado laboral. Pero, además, en los últimos meses se ha tenido constancia de algunos casos que pueden llevar a cuestionarse la forma en que se está implementando estas medidas. Así se ha recogido, de hecho, en diferentes medios de comunicación.

En Libre Mercado hemos detallado algunos casos en los que queda patente que la política de prestaciones sociales está siendo fuente de ineficiencias muy importantes. Cabe recordar cómo vecinos de un barrio de Alicante presumían de vivir del Estado, dedicarse a robar y tener móviles "a costa de Pedro Sánchez". Del mismo modo, otros vecinos de un barrio de Córdoba también celebraban vivir gracias al Ingreso Mínimo Vital. Todos ellos, de hecho, mostraban que no tenían motivos para trabajar.

El último caso en el que queda en evidencia la política social del Gobierno de Pedro Sánchez es el de Isabel, una mujer que ha aparecido en dos ocasiones en el programa de Cuatro, En Boca de Todos. Esta mujer, al menos aparentemente, no padece de ningún impedimento para trabajar. Sin embargo, como ella mismo admitió ante las cámaras de Mediaset, cobra 1.400 euros por el Ingreso Mínimo Vital. Naturalmente, el caso ha motivado la reacción de los usuarios de redes sociales, que denuncian que esto ocurra en nuestro país.

Pagas de 1.400 euros

Concretamente, esta mujer intervino el pasado martes en el programa porque, un día antes, ya había aparecido en el espacio de Mediaset. En esa ocasión, denunció los malos tratos de su ex pareja, a quien acusó de tratar de atropellarla. Sin embargo, como explicaba el presentador, tras la aparición de Isabel en el programa de Cuatro, un policía local de Castilblanco de Los Arroyos les informó de que es esta mujer quien ejerce la violencia contra su ex pareja.

Según explicaba la reportera, "justo cuando terminamos el directo, se acercó hasta nosotros un policía local de aquí, de este pueblo, vestido de paisano, (...) muy indignado". De este modo, la periodista detalló también que este hombre "decía que Isabel nos estaba engañando, que ella tiene penales por robo, por tráfico de drogas, que le van a quitar a sus hijos, no por denunciar a su ex pareja, sino porque deja a sus hijos en manos de toxicómanos".

Precisamente, por ello, decidieron volver a contar con Isabel, para aclarar esta información que les había llegado. En este sentido, la mujer comenzó desmintiendo que, pese a lo que pudieran decir en el pueblo, ella no se dedica a vender droga. De hecho, llegó a señalar que este policía "la tiene atravesada" y existe una motivación personal, si bien, al mismo tiempo, reconocía que dicho agente la ha pillado en varios ocasiones conduciendo sin carnet. Ya en ese primer momento apuntó que vivía de las ayudas del Estado y de familiares. "Yo estoy cobrando mi ayuda vital, mi madre me ayuda y mi familia me ayuda, y yo a mí no me hace falta hacer eso", aseveró en referencia a las acusaciones sobre su presunta implicación en el narcotráfico.

En este contexto, la mujer quiso desmentir la versión del policía sobre su relación con el negocio de las drogas y explicó que, en realidad, lo que se podía ver en un vídeo –en el que se ve puede ver una pelea entre varias personas– era cómo el agente de policía local después de que éste se acercara a él para reprocharle que hable de ellos en el pueblo. "Tu novio va a hablar con el policía local a su casa a decirle que por qué va diciendo por el pueblo que sois narcotraficantes y el policía le agarra así con esa violencia, la engancha del cuello y le dice que se largue de su puerta", trataba de asegurarse el presentador.

En todo caso, después de que los tertulianos expusieron su punto de vista sobre el caso y profundizaran en el enfrentamiento personal entre el policía y la mujer, uno de los colaboradores del programa no dudó en recordarle que las acusaciones sobre sus vinculación con el narcotráfico proceden de instituciones oficiales, no sólo de ese agente. "Lo que sí está claro, Isabel, (...), es que a nivel oficial, desde el Ayuntamiento, a ti la policía te vincula con el tráfico de drogas y eso ya no es el policía este, (...), sino que ya es a nivel oficial el Ayuntamiento", apuntaba el periodista.

De este modo, la mujer volvió a insistir en que vive de distintas ayudas y detalló su cuantía. "Si quieres te enseño todo en mi casa a ver lo que ves tú de lujo, porque las personas que venden droga tienen sus casas de lujo", respondía la mujer, que añadía que vive "tengo lo que puedo, lo que voy alcanzando con mi ayuda vital, que yo lo que cobro son 1.400 euros y mi madre que me ayuda".

Reacción en redes sociales

Naturalmente, las redes sociales han reaccionado a este vídeo y los usuarios han mostrado su indignación. "Esta gente cobrando 1.400€/mes por el IMV siendo OKUPA y tú levantándote a las 6 de la mañana para vivir en una habitación de 7 metros cuadrados y cobrando 1.100€/mes y pagándole la paguita a esta gente", señalaba una persona.

No puedo más enserio, esta gente cobrando 1.400€/mes por el IMV siendo OKUPA y tú levantándote a las 6 de la mañana para vivir en una habitación de 7 metros cuadrados y cobrando 1.100€/mes y pagándole la paguita a esta gente Este país esta PERDIDO pic.twitter.com/kJ6z6SJDKB — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) January 28, 2026

"Cobra 1.400 euros de Ingreso Mínimo Vital… Al mes! Sin hacer nada", aseveraba Manuel Llamas, director del programa de esRadio La Trinchera de Llamas.

Cobra 1.400 euros de Ingreso Mínimo Vital… Al mes! Sin hacer nada… Hasta cuándo esta aberración??? Puede trabajar? Pues a currar… A CURRAR!!!pic.twitter.com/VtKJU65Sdn — manuel llamas (@manuel_llamas) January 27, 2026

En este mismo sentido, otros usuarios señalaban que la sociedad española está manteniendo a estas personas, a las que describen como "parásitos",.

1400€ de ingreso mínimo vital.

Casa okupada.

Comida en el Cáritas.

Los españoles están trabajando para mantener a estos parásitos, y encima se quejan con semejante ayuda. https://t.co/AEch6fKH2D — Fuera Okupas de las casas (@OkupasOut) January 28, 2026

Del mismo modo, otras personas subrayan la desfachatez de la mujer, que vive de las ayudas sociales y no trabaja.

Qué jeta la tía. 1.400 euros por no hacer nada y encima se queja. Hay que quitar esas pagas ya. https://t.co/7waTJFvvkA — Jesús Rodenas (@JesusRodenasJ) January 28, 2026

De hecho, otros usuarios también han querido ironizar con lo que podría haber pensado la reportera del programa durante la intervención de la mujer.

La cara de la periodista cuando se da cuenta de que la okupa gana lo mismo que ella en ayudas sociales 👇🏻 https://t.co/vCU4KylfqQ — Esther Sanz 🤜🏻🦀🤛🏻 (@_esthersanz) January 28, 2026

Así las cosas, se demuestra una vez más que buena parte de la sociedad española es consciente de cómo está funcionando este sistema y de la injusticia que supone.