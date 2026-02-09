"Los bancos son cajas negras, negocios complicados y peligrosos"

¿Se puede batir al índice sin llevar lo que más ha subido del índice? Pues, aunque parezca difícil (que lo es), sí, se puede. De hecho, la estrategia ibérica de Cobas Asset Management logró cerrar 2025 por encima del IBEX 35 pese a no contar en cartera con bancos, ni con Indra (la empresa que más subió) ni con utilities, algunos de los grandes catalizadores del índice español. ¿Cómo lo han logrado? Para explicarlo, esta semana visita Tu dinero nunca duerme uno de los gestores principales de Cobas, Juan Huerta de Soto, portfolio manager. Y, lo primero, confirma esta descorrelación: "No solo bancos, que es lo más notorio, sino que tampoco hemos tenido Indra, que creo que ha sido la que ha tenido mejor performance este año en el IBEX, ni las famosas utilities". Según ha explicado, "hemos estado totalmente descorrelacionados del índice" gracias a "mucho trabajo detrás de muchos años de análisis". En este sentido, Huerta de Soto ha subrayado que las compañías que han impulsado la rentabilidad de la cartera "ni siquiera forman parte del IBEX 35" y que se trata de "compañías más pequeñas" pero con "una rentabilidad muy buena".

Y ahora, ¿comienza un proceso de rotación? "Correcto, totalmente correcto", ha respondido Huerta de Soto. "Estamos en proceso de rotación desde hace 18 meses". Y no sólo en la estrategia Iberia, sino también en la internacional. Según ha explicado, a medida que las compañías se acercan a su estimación de valor, "vamos vendiendo esas compañías y reasignando el capital en otras", dentro de "un proceso constante".

El gestor ha rechazado la idea de que la inversión value consista en comprar y esperar: "No es que invirtamos y luego nos tumbemos a la bartola. Nosotros siempre estamos analizando nuevos negocios", con "un banquillo muy amplio de potenciales empresas".

Sobre dónde están encontrando oportunidades, Huerta de Soto ha afirmado que no se trata de un sector concreto: "Es muy heterogéneo, con un análisis totalmente bottom-up". Para ello, ha citado una aerolínea europea, Wizz Air, "en unos términos de valoración muy atractivos", así como "compañías industriales europeas" que han sido "metidas en el mismo saco" pese a ser líderes en sus nichos. También ha mencionado oportunidades "en Asia" y ha destacado la compañía francesa Derichebourg, líder en reciclaje de metales, "a unos múltiplos muy atractivos".

Potencial elevado y paciencia inversora

Lo cierto es que la gestora asegura que los fondos mantienen "potenciales muy elevados", cercanos al 100% en la cartera internacional y al 80% en la ibérica. Huerta de Soto ha explicado que ese es precisamente su trabajo: "Nosotros no somos más listos que nadie. Nuestro trabajo es valorar empresas", aportando "más paciencia que el grueso del mercado" y "más estómago". El gestor ha insistido en que los precios "tienden hacia nuestros valores estimados", aunque "no se tocan nunca", porque el objetivo es "seguir rotando la cartera para ir ampliando ese valor" y "continuar generando valor durante décadas".

"Eso sería un problema", ha añadido cuando se le ha planteado una cartera con poco potencial. "La idea es que sea un valor potencial muy atractivo y posiblemente cercano al 100%. Es decir, que la cartera valga el doble".

Ante la pregunta de si "lo mejor ya ha pasado", Huerta de Soto ha sido tajante: "Difícil ver que lo mejor ha pasado" al referirse al historial de Paco García Paramés. "Yo creo que lo mejor está por venir". Sobre el mercado, ha señalado que siempre es volátil: "Mi experiencia es que siempre ha estado volátil". Por ello, ha defendido que esa volatilidad es clave para su estrategia: "La volatilidad para nosotros es lo mejor que pueda haber. Si el mercado estuviese tranquilo, sería un problema". Por eso, concluyó, "la volatilidad es nuestra amiga".

Energía, Brasil y rechazo a la banca

Por otro lado, Huerta de Soto ha explicado la tesis energética de Cobas y su diversificación en hidrocarburos, incluida su apuesta por Brasil. Sobre las compañías Brava Energía y PetroReconcavo, ha señalado que "están cotizando a precios muy atractivos" en un país "totalmente denostado", donde "nadie tiene dinero metido en una compañía petrolera brasileña". "Yo lo que quiero comprar son barriles de petróleo lo más baratos posible", ha resumido. "Si me los ofrecen en Brasil, pues ahí los puedo comprar".

Dicho esto, ¿por qué esa ausencia de bancos en cartera? Huerta de Soto lo ha explicado con claridad: "Los bancos son cajas negras". "No sabes qué es lo que hay detrás" y están "muy correlacionados con la macroeconomía". Por eso, ha concluido, "son negocios complicados y peligrosos" con los que "no estamos cómodos".