Invertir pensando en los demás: así son los fondos solidarios Santander

Tradicionalmente, invertir ha sido sinónimo de una sola pregunta: "¿Cuánto voy a ganar?". Hoy, sin embargo, cada vez más ahorradores añaden una segunda: "¿Qué impacto va a tener mi dinero?".

Para dar respuesta a esa inquietud, las principales entidades financieras de nuestro país tienen desde hace algunos años gamas de fondos que combinan una filosofía de inversión responsable con un compromiso social tangible.

Entre ellos se encuentran los Fondos Sostenibles y Solidarios de Santander Asset Management, la gestora de activos del Banco Santander. Una propuesta que parte de la convicción de que rentabilidad financiera y compromiso social no sólo pueden convivir, sino también reforzarse mutuamente.

Estos fondos invierten en compañías que cumplen con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) y destinan parte de su comisión de gestión a financiar proyectos sociales.

Para quienes apuestan por este modelo, el valor va más allá del resultado económico. Estos inversores buscan rentabilidad y también coherencia. Y, además, la posibilidad de convertirse en agentes activos del cambio social.

Gracias a esos clientes que quieren que su dinero también tenga un propósito, hoy se impulsan proyectos que refuerzan la inclusión, apoyan la educación, mejoran la salud y acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.

De una iniciativa pionera a un ecosistema completo

Lo que comenzó hace más de una década con el fondo Santander Compromiso Solidario FI se ha convertido hoy en una familia completa de fondos, con distintos perfiles de inversión y un alcance social cada vez mayor.

Ese crecimiento permite hoy al banco estructurar la ayuda a través de tres grandes líneas de actuación adaptadas a diferentes sensibilidades y necesidades.

La primera, Comprometidos Somos Más, pone el foco en el entorno cercano. A través de fondos como Santander Sostenible Renta Fija Ahorro FI, Santander Sostenible Bonos FI, Santander Sostenible Crecimiento FI o Santander Sostenible Evolución FI, se apoya a entidades locales seleccionadas por las direcciones territoriales del banco, que trabajan directamente con las comunidades de su entorno.

La segunda, Comprometidos Somos Impacto, amplía la mirada. Los recursos del fondo Santander Sostenible Acciones FI se canalizan hacia 25 ONG de referencia que actúan en ámbitos como la infancia, la salud, la discapacidad, la inclusión social, la cooperación internacional o la lucha contra la pobreza.

La tercera, Comprometidos Somos Éticos, se articula en torno al fondo Santander Compromiso Solidario FI y se inspira en valores alineados con el código ético de la Iglesia, apoyando a organizaciones con un profundo arraigo social y humano.

Más que una suma de iniciativas, este modelo ha creado una red estable de colaboración entre el mundo financiero y el social que se refuerza y amplía año tras año.

Impacto real y cifras crecientes

El alcance de esta apuesta no es teórico, es medible.

Desde su puesta en marcha hace 13 años los Fondos Sostenibles y Solidarios de Santander Asset Management han permitido donar casi 30 millones de euros, financiar más de 900 proyectos sociales –más de un centenar solo el último año– y ayudar a más de 200.000 personas, según datos de las ONGs que se han beneficiado de ellos.

Hoy, el recorrido continúa. Santander Asset Management espera alcanzar en 2026 los 1,9 millones de euros en aportaciones a causas sociales. Con la vista puesta en que la inversión responsable no sea sólo una moda, sino una nueva forma de entender el papel del ahorro en la sociedad.

Esta comunicación comercial es meramente informativa y divulgativa, y en ningún caso debe entenderse como elemento contractual, ni como recomendación, ni asesoramiento personalizado, ni oferta, ni solicitación de ningún tipo. Se recomienda consultar la documentación legal de los fondos con anterioridad a la toma de cualquier decisión de inversión.