Jaime Martínez Tascón: "España ya supera a Francia en banca digital y se acerca al modelo nórdico"

En el programa Km0 de esRadio, dirigido por Jaume Segalés, se ha analizado en profundidad la revolución que atraviesa el sistema financiero español. La digitalización no es ya una tendencia de futuro, sino una realidad consolidada que ha transformado la relación entre el cliente y las entidades. Según el informe "La transformación del sector bancario", dirigido por Jaime Martínez Tascón, asesor financiero y profesor en OBS Business School, nuestro país se sitúa a la vanguardia europea en esta materia.

Uno de los datos más reveladores que arroja el estudio es la velocidad con la que los españoles han adoptado las nuevas tecnologías. "España se ha consolidado entre los países europeos con mayor uso de la banca digital", ha señalado Martínez Tascón, destacando que "más del 70% de la población española la utiliza en la actualidad". Este crecimiento, que vivió una aceleración exponencial durante la pandemia, ha permitido que España supere en métricas de uso a potencias como Francia y se sitúe en una senda muy similar al "patrón nórdico", tradicional líder en ausencia de efectivo.

Nuevos perfiles: el auge del banquero privado

A pesar de que la operativa instantánea y sin intermediarios gana terreno, el informe no ignora las consecuencias sociales de este cierre masivo de sucursales. "Sigue habiendo una brecha generacional y territorial" que las entidades deben gestionar para no excluir a los perfiles menos digitalizados. Sin embargo, la tendencia es irreversible: el modelo de negocio vira hacia una estructura con "menos trabajadores, pero más cualificados".

La transformación también afecta al empleo. El sector demanda ahora un "perfil híbrido que domine finanzas, analítica y trato fluido con el cliente". En este escenario, cobran especial relevancia figuras como el banquero privado o el agente financiero, profesionales que aportan el valor añadido del asesoramiento personal en un entorno donde la transacción básica ha sido totalmente automatizada.