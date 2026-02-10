La patronal de la sanidad privada alerta sobre el plan de Mónica García: "Afectará a los pacientes"

Alerta en el sector de la sanidad privada en España. El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el Anteproyecto de Ley de "Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud" con el objetivo de poner coto a la actividad de las compañías privadas en el sector sanitario público del país.

Según ha declarado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior, esta ley "permitirá blindar nuestro sistema público de las garras especuladoras y privatizadoras". Para García, "esta ley responde al lema de La sanidad no se vende, la sanidad se defiende. En los últimos años hemos asistido a casos obscenos que no deberían formar parte de la vida cotidiana del sistema sanitario público".

El objetivo del Gobierno es el de "garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, prestación y administración de los servicios sanitarios" poniendo límites a la colaboración público-privada con regulaciones y evaluaciones. Eso sí, el propio texto reconoce que "desde su creación, el SNS ha priorizado mayoritariamente la gestión pública".

El Ejecutivo ignora los buenos resultados de la sanidad privada respecto a la pública, por ejemplo, con un menor tiempo de espera medio para una operación quirúrgica. También el tiempo de espera es menor para las citas con los especialistas, las pruebas de laboratorio, mamografías, resonancias magnéticas, etc.

Sin embargo, el Gobierno asegura que "la evidencia analizada muestra que modelos de gestión indirecta, como el modelo Alzira, obtuvieron peores resultados en hospitalizaciones evitables y mortalidad por infarto o ictus en comparación con hospitales públicos similares. Además, la privatización se asocia con una reducción de plantillas que puede erosionar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema".

Aviso de la sanidad privada

Por todo ello, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, quiere "reiterar la aportación del sector a la propia sostenibilidad del sistema de salud, así como su firme compromiso con una colaboración público-privada transparente y eficiente, con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente".

Desde IDIS consideran que la colaboración es "una herramienta clave para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, siempre con el objetivo de ofrecer soluciones concretas y eficaces a los retos que enfrenta la sanidad en nuestro país". Por tanto, "es clave un marco de relación consensuado entre sector público y privado, en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean principios fundamentales".

La Fundación IDIS cree que "la limitación a la gestión de los servicios sanitarios públicos por entes privados y la facilitación de la reversión de fenómenos de gestión privada de servicios públicos pueden suponer un obstáculo importante para la accesibilidad y para la calidad de la atención sanitaria". La colaboración público-privada en España permite, entre otras cosas, "aliviar las listas de espera y mejorar la eficiencia en la atención a los pacientes" recuerdan.

La limitación de esta colaboración podría generar "más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas".

Este organismo asegura que "seguiremos trabajando activamente para asegurar todas las herramientas que son clave para la sostenibilidad y la mejora del sistema sanitario, entre las que se encuentra la colaboración público-privada". Cualquier reforma o modificación "debe estar basada en criterios que favorezcan a los pacientes y que no pongan en peligro la accesibilidad o la eficiencia del sistema".

"La limitación de la colaboración público-privada sin un análisis adecuado puede perjudicar la eficiencia y generar más problemas en el sistema público, afectando así a la calidad asistencial" añaden. En definitiva, este organismo "considera que es importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia, con el objetivo de cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad. A medida que crecen las demandas asistenciales y la complejidad clínica, resulta fundamental aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, en beneficio de los pacientes".