RTVE gasta 667.500 euros llevar a cabo un cambio imperceptible en su imagen

Desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018, el presidente socialista ha ido "colonizando" las distintas instituciones públicas a las que ha tenido acceso. El CIS, Correos, el Tribunal Constitucional, Renfe, la Fiscalía General del Estado, la Agencia EFE y, entre otros, RTVE. La Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) se ha vuelto prácticamente una correa de transmisión más del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que le ha valido también para ver incrementado su presupuesto año a año, habiendo gastado en 2025 alrededor de 1.200 millones de euros, tal y como ya contamos en Libre Mercado.

Un gasto de 1.200 millones de euros en 2025 junto con una plantilla que gira en torno a los 7.000 empleados, una cifra muy superior a la de sus principales competidores. A principios de este año 2026 se produjo un cambio histórico en RTVE, donde el 7 de enero la televisión pública refrescó su imagen con motivo del 70º aniversario de la cadena, que empezó su emisión televisiva el 28 de octubre de 1956. En el siguiente post de X (Twitter) se puede ver el cambio de imagen de RTVE en los distintos canales de la corporación:

🔴Así ha sido el cambio de imagen de RTVE en los canales de la corporación. En el caso de Clan, la nueva mosca ha salido con retraso, mientras que en el resto han desaparecido unos minutos. pic.twitter.com/l9lOXujvy0 — Pablo (@pabloo_c5) January 7, 2026

De acuerdo con la entidad dirigida por José Pablo López, con esta actualización "se mantiene la esencia de la identidad actual, pero se ‘refresca’ en este comienzo de 2026 en todos los elementos visuales y gráficos: tipografía, continuidades, cierres de promociones, grafismos, etc. El cambio tiene como objetivo fortalecer los valores de la Corporación de RTVE como grupo plural, líder, actual y con vocación de servicio mediante una apuesta por la reordenación de los elementos existentes."

Tal y como se puede leer en la página web de Radio Televisión Española, "las moscas de la cadena se actualizan sin pasar por un cambio de la marca. Se ahonda y refuerza la imagen actual buscando y destacando elementos existentes dentro de la consolidada imagen de RTVE. Este ‘restyling’ de la imagen ON AIR, impulsado por la Dirección de Imagen de TVE, incorpora nuevos elementos de pantalla complementarios para nutrir la continuidad y adaptarse a las nuevas necesidades sin dejar de lado el claim y los colores corporativos, estos últimos más protagonistas que nunca".

A pesar de que desde RTVE se ha presumido de la nueva imagen, la realidad es que para muchas personas este cambio ha sido casi imperceptible, y no es para menos. En la siguiente imagen podemos ver el antes y el después del cambio el día 7 de enero en los canales de La 1, La 2 y el canal 24 horas.

¿Cuánto ha costado este cambio de imagen?

Desde Libre Mercado hemos querido conocer cuál ha sido el coste total del cambio de imagen de RTVE y para ello hemos solicitado un pedido de información pública a través del Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Según nos dicen, el coste total del cambio de imagen en RTVE que se produjo el pasado 7 de enero ascendió a 667.500 euros. Es decir, el coste de actualizar la imagen de la televisión pública ha sido de más de medio millón de euros.

En la siguiente imagen podemos ver la respuesta que hemos recibido por parte de la Administración Pública:

Justo el día en que se produjo este cambio fueron muchos los usuarios que se quejaron en redes sociales de la nueva imagen. El siguiente usuario, por ejemplo, dijo que "lo más gracioso es que el cambio seguro que ha costado 100 mil pavos o algo así":

Lo mas gracioso es que el cambio seguro que ha costado 100 mil pavos o algo así — Stan (@StanleyKoteks) January 7, 2026

Pues bien, vemos que el tuitero se quedó bastante lejos de acertar con el coste total del cambio de imagen. Un cambio de imagen que si ya despertó las críticas de muchos usuarios en redes sociales, que se quejaban de la nueva estética, es probable que vuelvan a proliferar los comentarios negativos tras conocerse que dicha actualización ha costado más de 660.000 euros.