Sánchez gasta 18.866 millones de euros en pagar el IMV a más de 3 millones de subsidiados

El Ministerio de Seguridad Social publicó la semana pasada los últimos datos referentes al Ingreso Mínimo Vital (IMV) del pasado mes de enero. Según las cifras oficiales, este subsidio ha llegado en el primer mes del año 2026 a "798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas" presume el departamento de Elma Saiz.

Estos números suponen un 19% más que un año antes y un nuevo máximo histórico que sería motivo de preocupación para cualquier gobierno. Sin embargo, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez consideran una buena noticia que cada vez más personas y hogares necesiten de este recurso estatal para subsistir.

En concreto, en enero de este año había 126.463 prestaciones activas más del IMV que un año antes. Dicho de otra forma, el número de hogares cobrando este subsidio ha aumentado un 18,8%. Este porcentaje es similar al incremento del número de beneficiarios de esta paga, que ha sumado un 19,1% (391.133) desde enero de 2025.

"El incremento cercano al 19% en el número de hogares protegidos en el último año refleja que el IMV está llegando cada vez a más familias y reforzando la red de seguridad frente a la vulnerabilidad", asegura la ministra de Seguridad Social, que define la prestación como "una política viva que evoluciona para dar una respuesta eficaz a las distintas situaciones de vulnerabilidad".

Un coste de casi 19.000 millones para el contribuyente

Desde su puesta en marcha en 2020, "el IMV ha protegido a cerca de 3,4 millones de personas", aplaude la Seguridad Social, que desde hace meses no incluye en sus notas de prensa la cuantía total del IMV que lleva abonada el erario público desde que el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, pusiera en marcha este subsidio.

Sin embargo, buceando en los datos se Seguridad Social, es posible confirmar que, desde su creación y hasta el pasado mes de enero, las arcas públicas han gastado la friolera de 18.865.993.237 euros en esta paga.

Más datos. Solo el pasado mes de enero, la nómina mensual del IMV ascendió hasta los casi 458 millones de euros con una cuantía media por hogar de 546,81 euros. Todas estas cifras contrastan con el relato de bonanza económica del Ejecutivo de Sánchez.

Desincentiva el empleo

La publicación de estas cifras coincidió la semana pasada con la del último informe de la Airef que evaluaba esta prestación. El organismo que preside Cristina Herrero ya ha destapado en otras ocasiones los perniciosos efectos de este subsidio, como que disminuye las probabilidades de trabajar.

Esta vez, entre las "debilidades" que ha detectado la Airef (que no critica la existencia del IMV, pero sí algunos puntos de su ejecución), también se encuentra "el impacto negativo que el IMV está teniendo en la participación laboral que acentúa la necesidad de reformular el incentivo al empleo" señala el organismo.