Bofetada de Macron a España por el apagón: "Su problema es que tiene un modelo 100% renovable que su red no soporta"

El presidente francés, Emmanuel Macron, concedió este martes una entrevista a varios medios, entre ellos El País, en el que además de otros asuntos internacionales habló de temas energéticos y de un tema clave a nivel europeo: las insuficientes interconexiones entre España y Francia.

Cuando el periodista le señaló el escaso interés del país vecino por fomentarlas "para aprovechar la energía renovable", el mandatario francés fue tajante descartando que ese factor fuera uno de los que desencadenen problemas como el apagón del pasado 28 de abril. "Lo de España es un falso debate. Su problema es que tiene un modelo 100% renovable que su propia red doméstica no soporta", sentenció el francés en alusión al peso que tenían ese día eólica y fotovoltaica mientras en España la batalla por las responsabilidades continúa.

"El apagón español no tiene nada que ver con las interconexiones, sino con el hecho de que ningún sistema, al menos con la tecnología actual, puede soportar tal dependencia de las energías renovables", dijo el francés, una afirmación que alude a la potencia firme necesaria para respaldar estas energías intermitentes y que según los expertos fue la causa última para la escalada de sobretensiones que acabó desembocando en el apagón.

"Se necesita estabilidad en la combinación energética, porque, de lo contrario, se producen choques demasiado grandes. Pero no se trata solo de interconexiones. Se necesitan redes", dijo Macron en otro dardo al Gobierno español sobre otro asunto esencial del debate energético en los últimos meses, el estado de las infraestructuras ante el reto de la electrificación.

Las críticas de Macron entroncan con las que ya hizo el Ejecutivo francés en los días siguientes al apagón. El ministro de Industria se jactó de que en su país algo así no podría ocurrir gracias en parte a que buena parte del mix descansa en la energía nuclear.

Marc Ferracci destacó cómo esa energía sí es "controlable", recordó que en Francia supone el 70 por ciento y enfatizó que un sistema eléctrico necesita tener "margen de maniobra" y ser "pilotable".