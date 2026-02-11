Bruselas aprueba las salvaguardas: así funciona el "freno de emergencia" ante Mercosur

El Parlamento Europeo ha aprobado este martes las llamadas salvaguardas del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, un conjunto de mecanismos diseñados, según Bruselas, para "proteger a los agricultores europeos" ante un posible aumento de las importaciones procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La votación salió adelante con 483 votos a favor, 102 en contra y 67 abstenciones.

Para unos, las salvaguardas suponen un "escudo" frente a la competencia exterior. Para otros, son una "estafa" que no evitará el daño al campo europeo. Pero, ¿en qué consiste exactamente y cómo funcionaría en la práctica este freno de emergencia?

Qué son las salvaguardas

Las salvaguardas son cláusulas de protección que permiten a la Unión Europea suspender temporalmente las ventajas arancelarias del acuerdo con Mercosur si se detecta que las importaciones están causando —o pueden causar— un perjuicio grave a los productores europeos.

No bloquean el acuerdo, pero sí actúan como un freno de emergencia: si el mercado se desestabiliza, la UE puede volver a imponer aranceles de forma temporal a determinados productos agrícolas.

Cómo se activarían

El nuevo reglamento aprobado fija criterios claros y más estrictos que los propuestos inicialmente por la Comisión Europea debido precisamente a las protestas de los agricultores. La Comisión estará obligada a abrir una investigación si se dan dos condiciones al mismo tiempo:

Que las importaciones de un producto sensible aumenten un 5% respecto a la media de los tres últimos años.

Que el precio de esas importaciones sea al menos un 5% más bajo que el precio en la UE.

Estos umbrales se han rebajado desde el 10% previsto inicialmente, lo que, según los defensores del sistema, "permitirá actuar antes de que el daño sea irreversible".

La investigación puede ser solicitada por los Estados miembros, por empresas del sector o por asociaciones agrícolas. Si se confirma el perjuicio, la Comisión podrá suspender las preferencias arancelarias en un plazo máximo de 21 días.

Además, Bruselas deberá presentar informes semestrales al Parlamento Europeo sobre el impacto de las importaciones de productos sensibles.

A qué productos afectan

Las salvaguardas se centran en los llamados productos agrícolas sensibles, es decir, aquellos que también se producen en grandes cantidades en Europa. Entre ellos figuran:

Carne de vacuno

Carne de ave

Huevos

Cítricos (naranjas, mandarinas y limones)

Azúcar

A esto se suman los sistemas de cuotas ya previstos en el acuerdo: volúmenes máximos que pueden entrar con arancel reducido o cero. Por ejemplo, 99.000 toneladas de vacuno con un arancel del 7,5%, 180.000 toneladas de carne de ave sin arancel o 45.000 toneladas de miel libres de tasas. Lo que supere esos cupos paga el arancel general.

Incluso dentro de esas cuotas, la UE podría activar la salvaguarda si considera que el mercado corre peligro.

Argumentos a favor

El Partido Popular defiende que las salvaguardas aprobadas suponen un "refuerzo real de la protección al campo". Destacan la rebaja de los umbrales, la rapidez del mecanismo y el reconocimiento explícito de la caída de precios como señal de perjuicio grave.

El ponente del reglamento, el eurodiputado español Gabriel Mato, subraya que no se trata de medidas simbólicas, sino de un instrumento "operativo, rápido y jurídicamente sólido" que aporta estabilidad y previsibilidad a los agricultores.

Además, señala el PP, fija el principio de reciprocidad sanitaria y fitosanitaria, es decir, que "los productores de Mercosur tienen la obligación de cumplir las mismas exigencias que Europa le pide a nuestros productores". Este plan "contempla un aumento significativo de las auditorías en terceros países, un seguimiento más estricto de los productos y el refuerzo de los controles en los principales puntos de entrada en la UE".

Argumentos en contra

Vox y otros críticos –entre ellos varias asociaciones agrícolas– consideran que las salvaguardas son "papel mojado". Señalan que no forman parte del acuerdo original con Mercosur, que no han sido aceptadas por los países sudamericanos y que, por tanto, son "un instrumento unilateral de la UE con escasas garantías reales".

Critican además que no se activan automáticamente, que llegan cuando el daño ya está hecho y que dependen de decisiones políticas de las mismas instituciones que impulsan el acuerdo. También alertan de posibles vías para esquivarlas, como redirigir exportaciones a través de terceros países o exportar ganado vivo en lugar de carne procesada.

Para sus detractores, las salvaguardas repiten errores de acuerdos anteriores, como el firmado con Marruecos, donde los mecanismos de protección prometidos apenas se han aplicado.

Qué pasa ahora

El reglamento deberá ser aprobado formalmente por el Consejo y publicado en el Diario Oficial de la UE. Las salvaguardas solo entrarán en vigor cuando empiece a aplicarse el acuerdo comercial interino con Mercosur, paralizado a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre su compatibilidad con los tratados comunitarios.

Aun así, la Comisión Europea mantiene abierta la puerta a una aplicación provisional del acuerdo —o de un acuerdo comercial interino— si al menos uno de los países de Mercosur completa su proceso de ratificación nacional. Este escenario, que permitiría empezar a aplicar el acuerdo antes de su validación definitiva, es precisamente el que ha acelerado la aprobación de las salvaguardas.