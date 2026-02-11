"En Clave Rural" se traslada a la FIMA de Zaragoza para analizar el futuro del sector primario

En Clave Rural se traslada a Zaragoza para hacer el repaso semanal de la actualidad agropecuaria desde la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. El equipo de En Clave Rural, el espacio de referencia para el sector agropecuario en esRadio, se desplaza este viernes 13 de febrero a la capital aragonesa. Bajo la dirección y presentación de María Santos, el programa realizará una emisión especial en directo desde la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA) de Zaragoza a partir de las 16:30 horas. Esta cita anual, clave para la industria, servirá de escenario para analizar los retos actuales de la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria.

Una mirada aragonesa al sector primario

La emisión no solo se centrará en la exhibición tecnológica de la maquinaria, sino que buscará conectar con la raíz del territorio. El programa ofrecerá un repaso pormenorizado de la actualidad con un "sello muy aragonés", cubriendo la realidad productiva que se extiende "desde nuestras sierras hasta el Ebro". La intención de María Santos y su equipo es llevar el pulso del campo a los oyentes, analizando en directo y vía streaming los desafíos técnicos y económicos que afrontan los profesionales del sector primario en la actualidad. "Zaragoza, este viernes 13 tienes una cita con el campo", reza uno de los mensajes promocionales del programa, subrayando la importancia de la FIMA como epicentro de innovación, la sostenibilidad y la digitalización del campo. En este foro, profesionales, fabricantes, cooperativas, técnicos y agricultores podrán conocer de primera mano las últimas soluciones en agricultura de precisión, automatización, robótica y energías renovables aplicadas al sector primario.

Cita imprescindible en la FIMA 2026

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola es el escaparate perfecto para que En Clave Rural muestre cómo "late el campo en Aragón". El programa invita a todos los profesionales y entusiastas del sector a acercarse desde las 16:30 para vivir en primera persona el "repaso agropecuario de la semana". Con esta cobertura, Libertad Digital y esRadio refuerzan su compromiso con la información de calidad dedicada al mundo rural, dando voz a los protagonistas de un sector y su industria fundamental para la economía nacional desde uno de sus foros más prestigiosos a nivel mundial. Durante la emisión nos acompañarán la Directora General de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, y la Directora General adjunta de Feria de Zaragoza, Ana Hernández. Además, pondremos desde Zaragoza "la pica en Flandes" con una mesa de organizaciones agrarias aragonesas, Asaja, UPA y COAG, que analizarán el impacto de las políticas europeas, especialmente las verdes y las comerciales, y cómo afronta el sector la nueva Política Agrícola en ciernes. Nos visitará el presidente del Grupo Pastores, quien nos hará la boca agua con las bondades del ternasco de Aragón, y Eduardo Martínez de Ubago, director de Negocio de John Deere Ibérica, que regresa a FIMA para celebrar su 25 aniversario. No nos faltará la actualidad que nos deja la sucesión de borrascas y su impacto en las más de 40.000 hectáreas de cultivo siniestradas, las tractoradas que han cerrado el centro de Madrid esta semana y qué pasa finalmente con el acuerdo de Mercosur. Y si nos queda tiempo, haremos una aproximación al oro negro de Teruel, esas trufas cotizadísimas en todo el mundo.

El dilema tecnológico: verde, azul o naranja

Más allá del análisis técnico, el programa busca la interacción directa con el público que se acerque al stand de la feria. María Santos ha planteado un reto lúdico a los asistentes y oyentes para definir sus preferencias en cuanto a la maquinaria que domina los campos hoy en día. "Nos dirá si en España somos más del equipo verde, azul o naranja", comenta la presentadora en referencia a las marcas icónicas de tractores que compiten en el mercado internacional y que se dan cita en los pabellones de Zaragoza. Este "dilema final" entre el verde, el azul o el naranja servirá de hilo conductor para una jornada que promete combinar el rigor informativo con la cercanía propia de la radio en directo.