Imaz lamenta que España prohibiera buscar gas y petróleo: "No tenemos porque no hemos querido tenerlos"

En unas jornadas organizadas por IESE y Deloitte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, analizó la situación que atraviesa la industria europea, los mandatos de la agenda verde con "disparates" como los derechos de CO2 y hechos como el de que desde 2021, en España ya no sea posible obtener nuevos permisos para explotar gas o petróleo en un contexto internacional de subida de precios por crisis como la guerra de Ucrania.

Imaz, en línea con intervenciones anteriores, abogó por impulsar la "competitividad" europea, lo que a su juicio debería ser "una máxima para hacer frente a un mundo que está cambiando". El empresario citó el mandato del Informe Draghi para impulsar la industria, cuyas propuestas, en su opinión, siguen en un cajón año y medio después. El diagnóstico del informe, señaló el CEO de Repsol, ha acabado siendo como "la biblia que está en los hoteles", en la mesilla de noche, y nadie sigue sus preceptos.

El empresario también ha aludido al impacto de la descarbonización en la industria europea con medidas como los derechos de CO2, un "disparate" que a su juicio "no sirve para descarbonizar" sino para acelerar la deslocalización de empresas hacia India o China, países que, ha recordado, "siguen produciendo acero o queroseno" que después importa la UE.

En su opinión es necesario buscar "las fórmulas más eficientes de descarbonización" pero sin imposiciones a "sectores que están abiertos a la economía mundial". También, como ha venido haciendo en otros foros en relación a la movilidad, volvió a demandar "neutralidad tecnológica".

En cuanto a las fuentes de energía, Imaz ha recordado que "en Europa no tenemos hidrocarburos porque no hemos querido tenerlos", en alusión a la prohibición del fracking o fracturación hidráulica en muchos países europeos (al tiempo que la técnica ha multiplicado la extracción en EEUU). Al respecto, el empresario se ha preguntado hasta qué punto es "ético" que en España haya una Ley que prohíba explorar y producir gas natural vistos los efectos de la crisis de precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania. El empresario aludía así a la Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 que incluía la prohibición de otorgar nuevas concesiones y permisos de exploración de forma que hoy por hoy en nuestro país no se puede buscar hidrocarburos, aunque sí persisten algunos pequeños yacimientos con concesiones otorgadas antes de la aprobación de la norma, vestigios de un pasado en el que sí se explotaron estos recursos en España.

En la charla, Imaz también reflexionó sobre la relación entre la UE y EEUU y defendió que "el atlantismo no está muerto", señalando las necesidades de defensa europeas, por un lado, y por otro la de Donald Trump de "aliados fuertes".