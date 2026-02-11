Los datos oficiales desmienten a Sánchez: los accidentes de tren se disparan un 142%

El presidente del Gobierno ha acudido este martes al pleno del Congreso de los Diputados para, supuestamente, dar cuenta de la situación que vive el sector ferroviario español. Así, Pedro Sánchez ha admitido que la red no es perfecta y su estado tiene "carencias significativas", destacando que "hay trabajo por hacer" y "mucho que mejorar". Sin embargo, ha insistido también en que el sistema ferroviario de nuestro país es "de los mejores del mundo". Además, ha aprovechado para señalar a los medios de comunicación –como ya hiciera el ministro del ramo– instando a no desinformar a la población.

Precisamente, el propio presidente del Gobierno, que ha denunciado los supuestos bulos que se habrían difundido en las últimas semanas sobre el estado de la red ferroviaria española, ha sido quien no ha dudado en mentir abiertamente sobre la evolución de los accidentes desde su llegada a Moncloa. Concretamente, ha defendido que desde el año 2018 el número de accidentes ferroviarios ha descendido significativamente. Pero ¿es esto cierto?

Crecen los accidentes

En su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido de la gestión realizada por el Ejecutivo en relación con la red ferroviaria del país. Según Pedro Sánchez, "desde 2018 este gasto de mantenimiento de la vía ferroviaria se ha aumentado en un 54% y el mantenimiento por kilómetro de vía ha pasado de los 46.000 euros con la administración de Mariano Rajoy a más de 71.000 euros", destacando que, en consecuencia, se ha producido "un aumento superior al 50%, tanto en términos absolutos como también en kilómetro circulado".

En este sentido, Pedro Sánchez ha sostenido que "incluso si tenemos en cuenta la inflación, el aumento de los costes de materiales, comprobamos que el Gobierno de España dedica un 26% más a mantener la red ferroviaria que lo que dedicó la anterior administración del Partido Popular". Así, el presidente del Gobierno ha añadido que "de hecho, nuestro gasto en renovación y mantenimiento por kilómetro de vía está también por encima de la media europea". Al mismo tiempo, ha incidido en que "entre 2012 y 2018 la inversión en infraestructura ferroviaria se redujo a la mitad y hoy España invierte casi el triple a niveles comparables a los de los países más avanzados de la Unión Europea".

Con todo, Pedro Sánchez ha defendido que "todo este esfuerzo inversor va mucho más allá de la hoja de cálculos y está dando resultados tangibles". Al respecto, según el líder socialista, "pese a esta tragedia que hemos vivido en Adamuz y también en la localidad catalana de Gelida, desde que tengo el honor de gobernar este país, la media de accidentes ferroviarios graves y significativos se ha reducido en España un 11% respecto al periodo 2012-2018, a pesar de que el número de pasajeros ha aumentado en torno al 15%".

Lo cierto es que, según las memorias anuales publicadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el número de accidentes ha crecido notablemente desde el año 2018. De acuerdo con estas estadísticas, mientras que en 2018 se notificaron 52 sucesos, de los cuales 40 resultaron ser accidentes, en 2024 la CIAF registró 128 sucesos y 97 accidentes. Por tanto, se produjo un incremento del 142,5% en este período del número de accidentes.

Elaboración propia con datos de la CIAF

Esta evolución contrasta de forma significativa con la evolución de los accidentes durante los años en los que gobernó Mariano Rajoy. De hecho, como podemos comprobar a continuación, si bien es cierto que entre 2012 y 2013 se produjo un importante incremento, desde entonces el número de accidentes disminuyó más de un 32% hasta 2018 –pasando de 59 a 40–. En cambio, como hemos visto, durante el mandato de Sánchez la tendencia generalizada del número de accidentes ha sido al alza.

Elaboración propia con datos de la CIAF

En cualquier caso, en su intervención de este martes en el Congreso, Pedro Sánchez ha insistido en que "la media de accidentes ferroviarios graves y significativos se ha reducido en España un 11% respecto al periodo 2012-2018". En este sentido, cabe señalar que entre 2012 y 2018 se produjeron 5 accidentes graves, por lo que la media de este período de siete años sería de 0,71 accidentes graves al año. Del mismo modo, entre 2018 y 2024 el total de accidentes graves también ascendió a 5, por lo que la media anual fue de 0,71.

Ahora bien, de acuerdo con la memoria anual correspondiente, el accidente grave de 2018 se produjo en el mes de noviembre, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez. De este modo, la realidad es que durante el gobierno de Mariano Rajoy los accidentes graves sumaron un total de 4 y con Pedro Sánchez –sólo hasta 2024– alcanzaron un total de 6. Por tanto, el número de accidentes graves con Pedro Sánchez ha crecido un 50% con respecto al mandato de Mariano Rajoy.