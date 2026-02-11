Manu, rival de Rosa en Pasapalabra, critica públicamente a Hacienda: "No es lo más igualitario"

El afán recaudatorio del Fisco español llega al extremo de gravar de forma extraordinaria incluso los premios obtenidos por la lotería o en concursos y programas de televisión. Precisamente, en los últimos días este debate se ha puesto nuevamente de relevancia después de que Pasapalabra repartiera el mayor bote de su historia. De esta forma, Rosa Rodríguez ganó 2,7 millones de euros, de los cuales Hacienda se quedará con más de 1,2 millones.

Así las cosas, en Libre Mercado hemos detallado cuál ha sido la postura de algunos ganadores del programa en relación con la carga tributaria que aplica Hacienda a este tipo de premios. Concretamente, la última ganadora del programa ha afirmado que no lamenta tener que abonar esta cantidad al Fisco. Sin embargo, Manu Pascual, el concursante que se enfrentó a Rosa, ahora ha criticado abiertamente la actitud de Hacienda en declaraciones a El Español.

Manu, contra Hacienda

El buenismo es generalizado entre los ganadores de concursos televisivos, pues la mayoría se muestra agradecida por la supuesta generosidad del Estado y aceptan sin reparos que Hacienda se lleve una buena parte de sus premios. En el caso de Pasapalabra, la última ganadora del bote, Rosa Rodríguez, ha afirmado que paga "con gusto" los 1,2 millones que le exige Hacienda del total de 2,7 millones que ha obtenido.

Por su parte, los también ganadores de Pasapalabra, Rafa Castaño y Óscar Díaz, preguntados por esta cuestión tiraban de clichés en una entrevista para defender que el pago de impuestos redunda en el bienestar de toda la población. "Me encanta no solo pagar impuestos, sino también recordar que no estoy solo en este mundo; hay gente que tiene sus necesidades y el hecho de ganar mucho dinero no hace que dejes de vivir en sociedad", subrayaba Castaño. Por su parte, Díaz sostenía que "vivimos en sociedad y creo en la progresividad de los impuestos".

No obstante, otros concursantes, como Paz Herrera, ganadora de 1,3 millones de euros, ha mostrado su rechazo a este sablazo de Hacienda. En su caso, tuvo que abonar al Fisco más de 700.000 euros. En este sentido, expresó que "me parece muy mal porque si compras un boleto de lotería y te toca tienes que pagar el 25 por ciento sin haber hecho ningún esfuerzo, a diferencia de lo que ocurre si concursas en programas de televisión".

Así las cosas, en una entrevista reciente, Manu Pascual, adversario de Rosa en Pasapalabra, no ha dudado en criticar abiertamente el trato que dispensa Hacienda a los ganadores de estos premios. Concretamente, tras explicar que invertirá gran parte del dinero obtenido durante su paso por el programa en educación, no ha dudado en denunciar que "que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario".

En la entrevista, en la que confirma que ha ganado 270.600 euros durante su paso por el programa, el psicólogo de 29 años explica también que mientras permanecen en Pasapalabra los concursantes viven principalmente del dinero que van ingresando cada tarde. "El dinero de todos los programas que ya están emitidos y que has ganado, ya es tuyo", explica, detallando que "puedes disponer de ese dinero si lo necesitas siempre que quieras, porque necesitamos sobrevivir". De hecho, incide en que "mientras estás en el programa no puedes trabajar" y aclara que "no habría podido subsistir dos años sin ingresos".