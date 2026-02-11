Yolanda Díaz, en contra de trabajar: "El trabajo desgasta y enferma"

A juzgar por la estrategia seguida por el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, los empleados españoles no están lo suficientemente protegidos en sus puestos de trabajo.

De ahí que durante el acto de firma del acuerdo de mejora y modernización de la ley de prevención de riesgos laborales de ayer martes haya dicho que "el trabajo hoy desgasta y enferma y no lo podemos ni debemos ocultar" ha asegurado como ministra de Trabajo desde hace seis años en el cargo. Arropada por los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo -con los que firmaba la reforma de la normal- ha explicado que en el año 1990 se registraban 1.500 muertes laborales al año, mientras que en 2024 fueron 677. En los treinta años de vigencia de la norma, las cosas han mejorado pero a ojos del Ministerio las empresas lo están haciendo mal.

"Hoy hay riesgos que hace una década eran de ciencia ficción", aseguraba para justificar la reforma de la norma en la que llevan trabajando dos años aunque no ha sido hasta final de año cuando "le ha entrado la prisa", denuncian fuentes de la CEOE a Libertad Digital. Yolanda Díaz ha explicado que no se trata de evitar solamente que un trabajador se caiga o se de un golpe sino que ahora la situación es mucho más compleja. La prevención "tiene que evitar el desgaste, tiene que evitar la soledad, el aislamiento, tiene que evitar el daño prolongado, la tensión , el estrés, el malestar que genera el estrés climático y el estrés térmico", aseguraba recordando en este último punto que un trabajador del campo o una limpiadora sufren ahora más las olas de calor hablando de riesgos "que deben estar previstos en el mundo del trabajo", como si no lo estuvieran ya.

Así mismo lo que en años de pandemia se convirtió en una herramienta para salvar millones de puestos de trabajo ahora se ha transformado en un problema de salud laboral. Según la ministra Yolanda Díaz, su departamento ha evaluado los riesgos del teletrabajo. "Trabajar completamente aislado conlleva también riesgos: aumenta la sobrecarga y el malestar", explicaba. Por no hablar de los objetivos que se marcan el muchos trabajos, que si son "inalcanzables" provocan desgaste, "un desgaste que no es individual", sino colectivo. Por eso su cartera y los sindicatos han hecho una lista de todos los supuestos en los que hay riesgo de enfermedad o accidente laboral.

Un punto a parte es el relativo a la salud mental. Díaz lamenta que cuando una persona acumula estrés o se quema durante meses, "no se puede hablar de fragilidad personal, sino de responsabilidad colectiva".

Acuerdo sin la CEOE

"Es una norma clave en nuestro país. No podemos normalizar el agotamiento ni la ansiedad", explicaba la ministra que en hasta tres ocasiones ha hecho hincapié en que la reforma de la ley de riesgos laborales es muy importante, "la más importante que vamos a hacer en seis años", ha dicho. Por eso ha lamentado que no la hayan firmado los empresarios españoles.

Los cuales -y esto no lo ha recordado la ministra- fueron excluidos de las negociaciones el pasado 26 de noviembre. No es que la CEOE se levantara de la mesa, sino que no les dejaron participar. Un hecho que se produjo días después de que Yolanda Díaz pronunciara un ultimátum a la patronal para llegar a un acuerdo rápido. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, desde Marruecos, ha lamentado lo que se iba a escenificar horas después en el Ministerio de Trabajo. "Se firmará un acuerdo pero lo que no puede hacer la ministra es manipular" diciendo que "es diálogo social, cuando no lo es", explicaba Garamendi. "Nosotros no compartimos lo que se está haciendo, no compartimos las formas", aseguraba recordando la cantidad de veces que Yolanda Díaz ha estado más pendiente de hacer anuncios que de llegar a consensos y que la definición de diálogo social según la Organización Internacional de Trabajo se refiere a las conversaciones a tres: Gobierno, empresarios y sindicatos.