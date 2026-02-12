El Gobierno prohibirá la pesca de angulas con la fórmula del lobo

El Gobierno vuelve a la carga contra la pesca de la angula y lo hace en medio de un creciente malestar en el norte de España. El Ministerio para la Transición Ecológica quiere declarar a la anguila europea especie en peligro de extinción e incluirla en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (el mismo procedimiento que adoptó para prohibir la caza del lobo), lo que en la práctica supondría el fin de la pesca y consumo de angulas.

La propuesta se debatirá el próximo 17 de febrero en el Comité de Flora y Fauna, donde están representadas las comunidades autónomas. No es la primera vez que el ministerio que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, lo intenta. Ya lo hizo en 2020 y de nuevo el año pasado, pero no logró el consenso necesario. Ahora vuelve a intentarlo a pesar de que algunas regiones ya han mostrado su rechazo.

Asturias rechaza una prohibición "unilateral"

El Principado de Asturias ha sido claro: no apoya la inclusión de la angula en el listado de especies protegidas. El Gobierno asturiano defiende que aplica desde hace años una de las regulaciones más estrictas de la Unión Europea, con cupos, limitación de días de pesca y fuertes controles de trazabilidad.

Según los datos que maneja la Consejería de Medio Rural, las capturas se mantienen estables desde hace dos décadas, sin indicios de deterioro de las poblaciones. Además, considera incoherente que España adopte una prohibición unilateral mientras países como Francia o Portugal —con mayores volúmenes de capturas— no aplican medidas similares. A su juicio, una decisión de este calado debería abordarse en el marco de la Unión Europea y no solo a nivel nacional.

En el País Vasco, la temporada la pesca de angulas ha quedado suspendida por decisión del Ejecutivo autonómico. Los pescadores vascos están en pie de guerra porque, mientras ellos han quedado completamente fuera de la campaña, en comunidades vecinas como Asturias y Cantabria la actividad sigue autorizada bajo condiciones estrictas. Denuncian un agravio comparativo y reclaman poder competir en igualdad de condiciones dentro de la cornisa cantábrica.

Aagesen recurre a los chefs con estrella

Pese a la oposición de parte del sector y de algunas comunidades, el Ministerio ha decidido reforzar su ofensiva con una campaña pública que consiste en la difusión de un vídeo con diez chefs españoles con estrellas Michelin y Soles Repsol —entre ellos Andoni Luis Aduriz, Joan Roca, Ángel León o Jesús Sánchez— que adaptan el famoso lema de los años 80: de "Pezqueñines, ¡no gracias!" a un "Angulas no, gracias".

El próximo día 17, en el comité de Flora y Fauna, propondremos a las CCAA declarar la anguila en peligro de extinción ✨Gracias a los científicos, asociaciones ecologistas y cocineros de @euro_toques por su apoyo

El Ejecutivo sostiene que a las costas españolas llega hoy menos del 10% de las angulas que hace unas décadas y señala a la sobrepesca como una de las principales amenazas. "La situación es sencillamente insostenible", ha afirmado la ministra Sara Aagesen.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga a la anguila europea en "peligro crítico". El Comité Científico español ya recomendó en 2020 su inclusión en el listado de protección y ha reiterado esa posición tras nuevas evaluaciones en 2024, siempre con la oposición del sector y las comunidades autónomas del norte de España.

Más allá del debate medioambiental, la decisión tiene consecuencias económicas directas. La angula es uno de los productos más caros del mercado en Navidad y sostiene una cadena de valor que va desde los pescadores hasta la alta restauración. Con precios que suelen dispararse en subastas —13.000 euros el kilo del primer lote de Nalón este pasado mes de diciembre— la angula se ha convertido en uno de los alimentos más caros del mercado nacional debido precisamente a su escasez.