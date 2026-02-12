El PP alerta de que Sánchez quiere usar su "fondo soberano" para entrar en empresas españolas

El PP carga contra el "fondo soberano" de Pedro Sánchez. Este jueves, el vicesecretario de Economía del Partido Popular, Alberto Nadal, ha tenido un encuentro con la prensa para analizar el polémico instrumento que anunció el líder del PSOE el pasado mes de enero.

Sánchez sorprendió anunciando el fondo "España Crece", que estará dotado inicialmente con 10.500 millones de euros de los fondos Next Generation. Es decir, con más deuda europea. Como ya explicamos en Libre Mercado, mientras que los fondos soberanos globales buscan rentabilidad internacional invirtiendo en miles de empresas cotizadas (como el Norges Bank), el plan de Sánchez es un instrumento de intervención estatal dirigida. Gestionado por el ICO, su objetivo es la concesión de préstamos y avales en sectores que el propio Gobierno considera "estratégicos", desde la vivienda hasta la inteligencia artificial. Se trata, por tanto, de una extensión de la política industrial y de gasto bajo una etiqueta más sofisticada, pero que vuelve a situar al Estado en el centro de la asignación de recursos, condicionando la llegada de capital privado a la agenda política de la Moncloa.

"Humo y propaganda"

Por todo ello, Nadal ha calificado esta herramienta como "humo y propaganda", y ha advertido de que el Ejecutivo podría recurrir a este mecanismo para entrar en el capital de determinadas compañías.

"Nada les impide utilizarlo para eso. ¿Lo van a hacer? No necesariamente, pero lo que sí sabemos es que podrían hacerlo, porque ya en el pasado han hecho barbaridades igual o peores", ha señalado.

El nuevo fondo soberano, cuya presentación oficial está prevista para el próximo lunes, tomará el relevo de los fondos europeos y aspira a movilizar 120.000 millones. Para el PP, esta propuesta del Ejecutivo "no es realmente un fondo soberano, que es el que tienen los Estados que venden materias primas e invierten esos ingresos" y no contribuirá al crecimiento de la economía española.

"Evitar devolver 10.000 millones"

A su juicio, el verdadero objetivo del fondo es "evitar devolver los 10.000 millones de euros que nos ha dado Bruselas y que no ha sido capaz de ejecutar".

El dirigente popular ha insistido en cuestionar sobre el efecto real del fondo, recordando que el Gobierno "no ha sido capaz" de colocar todos los recursos previstos en las líneas ya encomendadas al ICO, como la ICO Verde o la ICO Empresas. En este sentido, Nadal ha adelantado que, si llegan a gobernar, procederán a redimensionarlo.

El Partido Popular ha denunciado que los fondos europeos de recuperación, que deben ejecutarse antes del 31 de agosto de 2026, no han supuesto ningún cambio apreciable en la inversión en España.

"Si comparamos la inversión española antes y después de los fondos, es en realidad la misma. La formación pública de capital de España en el año 2018-2019, durante la pandemia y ahora, es exactamente la misma, no hay variación", ha denunciado.

Además, ha cuestionado que el Gobierno haya dejado para la fase final del periodo de ejecución el despliegue de los préstamos, lo que, en su opinión, ha desembocado en la renuncia a 60.000 millones de euros de créditos asignados a España.

En respuesta a esta situación, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo registrará este viernes un paquete de 119 iniciativas parlamentarias: 97 preguntas por escrito, 21 solicitudes de comparecencia y una petición de informe.

"El único impacto real que han tenido los fondos europeos es, dada la flexibilidad presupuestaria que le otorgan al Gobierno, permitir gobernar sin presentar los Presupuestos Generales del Estado", ha criticado Nadal.