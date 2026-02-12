La plantilla de EFE en Oriente Medio anuncian un parón: "No somos trabajadores de segunda"

La crisis económica de la Agencia EFE empieza a tener consecuencias directas sobre su producción informativa. Los trabajadores del Servicio Internacional de la delegación de Oriente Medio, con sede en El Cairo, han anunciado un parón informativo indefinido a partir del próximo 18 de febrero, tras denunciar una drástica reducción de sus salarios y una situación laboral que califican de insostenible.

El anuncio se recoge en un comunicado urgente fechado el 12 de febrero en El Cairo, en el que la plantilla asegura llevar diez meses cobrando entre un 25 % y un 27,5 % menos. "Ante la falta de soluciones y tras 10 meses cobrando entre un 25 % y un 27,5 % menos de nuestros salarios, anunciamos un parón informativo indefinido a partir del 18 de febrero", señala el texto.

Una decisión inédita en la oficina de El Cairo

Según los trabajadores, se trata de una decisión inédita en la historia de esta oficina y tendrá impacto en la cobertura informativa de 14 países de una región que, subrayan, exige experiencia y estabilidad profesional. En el comunicado denuncian que sus sueldos "en la gran mayoría de los casos no alcanzan los 1.000 euros netos mensuales", a lo que se suma la falta de cotización en España, la ausencia de pagas extraordinarias y la obligación de asumir de su propio bolsillo gastos operativos como permisos de residencia.

La plantilla recuerda que ya hizo pública esta situación el 1 de julio de 2025 y sitúa el origen del recorte salarial en abril de ese año, cuando comenzaron a aplicarse retenciones fiscales que, según afirman, "EFE nunca aplicó antes". En su opinión, el problema no es sobrevenido, sino consecuencia de "años de irregularidades y asunciones por parte de la empresa".

La regularización fiscal y el impacto en los salarios

En este contexto, los trabajadores señalan que la agencia se amparó durante años en una resolución del Servicio de Información del Estado egipcio de 1996, que supuestamente eximía a EFE de tributar y extendía esa exención a sus empleados en El Cairo. Sin embargo, aseguran que estudios internos y externos alertaron desde hace tiempo del carácter ambiguo de ese documento y de la inexistencia de garantías legales sólidas para sostener dicha exención.

"EFE no actuó hasta que las autoridades egipcias no le dejaron más espacio de maniobra", indican en el comunicado, en referencia a la implantación de sistemas de liquidación telemática que evidenciaron la situación real. Según los trabajadores, la empresa procedió entonces a regularizar su práctica fiscal, pero trasladó "todo el impacto económico a los trabajadores sin consulta ni compensación alguna".

Antes de la aplicación de las retenciones, el sueldo de un redactor de EFE en El Cairo "no superaba los 1.250 euros", una cifra que, según denuncian, ya tenía en cuenta esa supuesta ventaja impositiva. "La que se benefició de esa situación fue la empresa, que redujo sus costes laborales durante años mientras sus redactores cobraban sustancialmente menos que los becarios", sostiene el texto.

A este escenario se suma, según la plantilla, la ausencia de una actualización salarial en más de una década y la depreciación del dólar estadounidense, moneda en la que perciben sus salarios. Los trabajadores también critican el retraso y la "inexplicable falta de comunicación directa" con la dirección de EFE en Madrid, pese a haber seguido durante meses los procedimientos internos.

"No somos trabajadores de segunda"

"No somos trabajadores de segunda", subrayan los firmantes, que recuerdan haber cubierto "con rigor, compromiso y disponibilidad completa" guerras, crisis humanitarias y acontecimientos de alto riesgo en Oriente Medio para garantizar información en español a los más de 1.500 clientes de la agencia.

Hasta que no exista una garantía de recuperación de un "salario digno", advierten, no habrá información desde El Cairo. "El eslogan de la Agencia EFE es #EFEsíempreestá, pero no parece estar para sus trabajadores en caso de una crisis de este calibre", concluye el comunicado.

Tras 10 meses sin soluciones y con sueldos que no llegan a 1.000€, los trabajadores de la sección internacional de la oficina de Oriente Medio de @EFEnoticias nos hemos visto obligados a anunciar un parón indefinido informativo a partir del 18 de febrero. Ya no podemos más. pic.twitter.com/vf7C7K487o — Rosa Soto (@rosamsoto) February 12, 2026

El anuncio fue respaldado públicamente en redes sociales por la periodista Rosa Soto, que escribió en X: "Tras 10 meses sin soluciones y con sueldos que no llegan a 1.000 euros, los trabajadores de la sección internacional de la oficina de Oriente Medio de @EFEnoticias nos hemos visto obligados a anunciar un parón indefinido informativo a partir del 18 de febrero. Ya no podemos más".