Megatendencia para invertir a largo plazo y ganar en el intento

Ya les contábamos que los inversores ganan y los ahorradores pierden por no mover su dinero a largo plazo, la inflación es el enemigo del ahorrador y no poco, ya que en 20 años se puede comer el 50% de nuestra capacidad adquisitiva si no hemos sabido rentabilizar nuestros ahorros.

Entre estas megatendencias para invertir destacan el envejecimiento poblacional, no solo en España, sino también en Europa y Japón, con implicaciones claras en salud, biotecnología y servicios asociados; la inteligencia artificial y la innovación tecnológica disruptiva, que están transformando la productividad y los modelos de negocio; la modernización de la red eléctrica y la transición energética, tanto en España como en Europa; y el papel estratégico de las tierras raras, clave para la electrificación y la tecnología del futuro.

Podemos ver cómo los grandes índices mundiales han sido muy positivos para los inversores, con subidas del 40% en el Ibex 35, donde los analistas siguen viendo recorrido al alza por valoraciones y negocios de calidad.

Gráfica Ibex35 - Estrategiasdeinversion.com

Estas tendencias no solo ofrecen oportunidades de crecimiento, sino también visibilidad de ingresos a largo plazo tal y como aprenden los alumnos del curso de Inversión de Libertad Digital.

En el ámbito del envejecimiento y la mejora de la calidad de vida, empresas españolas como ROVI, Reig Jofre, Prim, Atrys Health, Vytrus o Pangaea Oncology se sitúan en posiciones atractivas.

En el frente de la disrupción tecnológica y la transición energética, dos dinámicas estrechamente vinculadas, destacan negocios orientados a operaciones y mantenimiento de infraestructuras en los sectores tecnológico, telecomunicaciones y energético, como Global Dominion, Izertis, Amper, Técnicas Reunidas o Arteche.

Aunque muchos de estos ejemplos se encuentran en España, la clave no está en la sede de las compañías, sino en la procedencia real de sus ingresos y su exposición efectiva a estas megatendencias globales.

Mantener una adecuada diversificación geográfica y sectorial es, por tanto, crucial, tal y como aprenden los alumnos del curso de Estrategias de Inversión y Gestión de Patrimonio de Libertad Digital.

En este contexto, los ETFs o fondos de inversión temáticos se presentan como una herramienta práctica para complementar carteras, capturando oportunidades globales y fortaleciendo la diversificación estratégica.