Pedro Escudero en TDND: "El objetivo es capturar las subidas y proteger el capital"

El panorama de la inversión en España se prepara para un movimiento sísmico el próximo verano. Pedro Escudero, uno de los gestores españoles más exitosos y respetados en el competitivo escenario financiero de los Estados Unidos, ha presentado en el programa Tu Dinero Nunca Duerme su nueva gestora, Silverway. Con un historial de resultados que lo sitúa en la élite mundial de los fund managers, Escudero planea abrir sus estrategias, hasta ahora reservadas a grandes capitales institucionales, al inversor particular español.

Un historial imbatible: la consistencia del 18%

Entrevistado por Luis Fernando Quintero y Domingo Soriano, Escudero desgranó las claves que le han permitido cosechar un éxito extraordinario en EEUU, logrando una rentabilidad anualizada de entre el 17% y el 18%. En un mundo donde batir al mercado de forma sostenida es una tarea casi hercúlea, estas cifras sitúan a Escudero como un referente de la gestión activa a nivel global.

"No se trata solo de buscar rentabilidad, sino de entender la estructura del valor", explicó Escudero durante la tertulia. Su estilo de inversión, forjado en el pragmatismo y el análisis profundo del mercado estadounidense, llega ahora a España bajo el sello de Silverway. La gestora comenzará su comercialización oficial antes del periodo estival, marcando un hito para aquellos ahorradores que buscan diversificar sus carteras con un enfoque de autor y probado éxito internacional.

Uno de los puntos más destacados de la intervención fue el compromiso de Escudero por democratizar su estrategia. Tras años gestionando fondos con barreras de entrada elevadas, el lanzamiento de Silverway en España tiene como objetivo prioritario ofrecer sus fondos a los clientes particulares.

Luis F. Quintero y Domingo Soriano profundizaron en cómo un gestor con un track record tan sobresaliente adapta su mentalidad al mercado español. Escudero destacó que, aunque los orígenes y las dinámicas locales son importantes, los principios de la buena inversión son universales. Su enfoque combina la disciplina férrea aprendida en Wall Street con una visión flexible que le permite identificar oportunidades donde otros solo ven volatilidad.

Filosofía Silverway: Gestión activa frente a la incertidumbre

A lo largo de la entrevista, Escudero destacó las líneas maestras de su estilo. Lejos de las modas pasajeras, Silverway se presenta como una gestora basada en el análisis fundamental y la gestión de riesgos. El objetivo no es solo capturar las subidas, sino proteger el capital en los momentos de incertidumbre, una filosofía que le ha permitido mantener ese impresionante 18% anualizado a lo largo de ciclos económicos diversos.

La llegada de SilverWay supone una bocanada de aire fresco para el sector financiero nacional, que suele carecer de figuras con una experiencia tan dilatada en la primera línea de la inversión estadounidense. Con el horizonte puesto en el próximo verano, los inversores españoles tienen ya la vista puesta en este nuevo vehículo que promete traer el "método Escudero" a las carteras locales.