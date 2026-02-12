Polémica por los datos del INE de los que presume el Gobierno sobre los pisos turísticos

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, dirigido por la Isabel Rodríguez, ha presumido estos días de haber logrado reducir el número de viviendas turísticas en nuestro país en el último año. En el siguiente tuit vemos a la cuenta oficial del Ministerio de Vivienda anunciar esta reducción del 12,4% interanual (entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025) en la red social X:

📊 El número de viviendas turísticas registra su mayor caída de la serie histórica: 🔸Descenso interanual del 12,4%, el dato más alto desde que hay registros. 🔸Las viviendas comercializadas en plataformas se redujeron entre mayo y noviembre de 2025 en más de 52.000 unidades. pic.twitter.com/KcMfbTPCzX — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (@viviendagob) February 9, 2026

Desde el Ministerio de Isabel Rodríguez se apoyan en estos datos del Instituto Nacional de Estadística, donde vemos que en noviembre de 2025 se registraron unos 329.764 pisos turísticos, lo que equivale a decir que en noviembre de 2024 había registrados alrededor de 376.443 pisos turísticos, ya que la caída entre una fecha y otra es del 12,4%.

Así presumía la ministra de Vivienda el lunes sobre esta caída en el número de pisos turísticos en España:

Los pisos turísticos caen un 12,4%. Es la mayor bajada desde que hay registros No es casualidad: es regular, es cerrar el grifo al fraude y es combatir la ilegalidad; es la firme acción de este Ministerio contra la especulación Y está funcionando. Lo dicen los datos PÚBLICOS https://t.co/T1Wt7l6ltt pic.twitter.com/xQQJbX0he4 — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) February 9, 2026

"Los pisos turísticos caen un 12,4%. Es la mayor bajada desde que hay registros. No es casualidad: es regular, es cerrar el grifo al fraude y es combatir la ilegalidad; es la firme acción de este Ministerio contra la especulación. Y está funcionando. Lo dicen los datos PÚBLICOS", afirmaba la ministra Isabel Rodríguez.

Polémica por el INE

Estos datos no han estado exentos de polémica, ya que, como habrá podido apreciar el lector, se ha producido un cambio en las fechas escogidas para analizar la evolución del número de pisos turísticos. En el propio gráfico que aporta el Ministerio de Vivienda se puede ver que desde 2020 a 2024, se escogían los meses de agosto y febrero para realizar este análisis. Sin embargo, para el año 2025 se han escogido los meses de mayo y de noviembre, que casualmente coinciden con una caída en el número de pisos turísticos.

Dicho cambio ha generado controversia en X, especialmente entre algunos economistas que no entendían la ruptura de la serie. Aquí vemos que el economista Ángel Martínez no daba crédito a este cambio:

Me llevan los demonios, el INE ha roto la serie de viviendas turísticas cambiando los meses de referencia de Febrero-Agosto a Noviembre-Mayo y, casualidad, el cambio da como resultado una caída que el ministerio instrumentaliza a su favor. Vergonzoso al nivel del CIS de Tezanos. https://t.co/2Ur2zeE69Y — Ángel Martínez (@amjorge15) February 9, 2026

Según ha explicado el INE, este cambio "está motivado por una decisión técnica, ya que las reservas para este tipo de alojamientos se hacen con meses de antelación a los periodos más activos en turismo. Por ello, se decidió que, en lugar de hacer la descarga de datos en agosto y febrero, se hiciera en mayo y noviembre."

El propio Ángel Martínez se hacía eco de esta justificación del INE y reflexionaba sobre si resultaba de utilidad o no dicho cambio:

El INE ha respondido al lio de ayer añadiendo una frase en la estadística experimental y, sinceramente, no lo entiendo. Argumentan que el cambio de medición de Febrero-Agosto a Noviembre-Mayo es una decisión técnica por la antelación con la que se hacen las reservas. (1/8) pic.twitter.com/jOcxxyqXHa — Ángel Martínez (@amjorge15) February 10, 2026

La contradicción del Gobierno

Al margen de la discusión generada en la que hay quienes llegan a hablar de manipulación de datos por parte del Instituto Nacional de Estadística, la realidad es que esta caída en el número de pisos turísticos no es la gran noticia que trata de vendernos Isabel Rodríguez.

En primer lugar, porque el peso que tienen los pisos turísticos en el mercado es completamente marginal. En Libre Mercado ya contamos que menos del 1% del parque total de vivienda en España se dedica al alquiler vacacional. De esta forma, el 78% de las unidades disponibles se utilizan como vivienda habitual, el 10% cumplen el papel de segunda residencia y el 8% está en régimen de alquiler de larga duración. El 3% restante corresponde a las viviendas vacías.

Es decir, con un impacto tan reducido sobre el mercado de vivienda en alquiler, no tiene sentido culpar a los pisos turísticos del crecimiento en los precios de los alquileres.

Por otro lado, por mucho que la ministra de Vivienda celebre esta reducción, esto no quiere decir que los pisos turísticos que ya no están en el mercado hayan pasado automáticamente a ofertarse como viviendas en alquiler residencial. Lo único que realmente sabemos es que estas viviendas han dejado de ofertarse como pisos turísticos, lo que provoca que haya menos plazas de alojamiento disponibles y que suban los precios de los hoteles y de otros alojamientos para turistas, ya que la demanda de este tipo de alojamientos no desaparece.

También existe la posibilidad de que estas viviendas que han salido del mercado turístico pasen a estar vacías. Aunque desde el Gobierno y desde la izquierda más radical se oculte, la realidad es que hay muchos propietarios que tienen miedo de sufrir una okupación en sus viviendas, siendo este uno de los motivos por el que justamente tenían estos pisos en el mercado de pisos turísticos y no en el de viviendas en alquiler residencial.

Por último, y no menos improbable, es que muchos de estos pisos simplemente hayan pasado a la "informalidad", de manera que siguen operando, aunque de forma ilegal.

Sea como fuere, este Gobierno sigue tratando de tapar el sol con un dedo; o, lo que es lo mismo, su ministra de Vivienda sigue empeñada en culpar a un actor marginal en el mercado de la vivienda, como son los pisos turísticos, de la falta de vivienda en alquiler o de los altos precios, en lugar de promover y facilitar que se construya a mansalva para hacer caer esos precios.