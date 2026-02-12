¿Problemas con una herencia inmobiliaria? Esta es la estrategia para rentabilizar solares y pisos

Jorge del Río, referente de Remax Rosales y uno de los profesionales con más trayectoria en la red inmobiliaria en la Península Ibérica, ha anunciado el inicio de un proyecto personal y profesional que califica como "cerrar el círculo". Tras 30 años de experiencia, Del Río vuelve a la obra nueva, pero esta vez asumiendo el rol integral de constructor y promotor.

El proyecto, una promoción de cuatro viviendas (unos 300 metros cuadrados de construcción), supone un reto que el propio empresario define como una "motivación necesaria". "Muchos me dicen que es para estar zumbado, pero ¿qué es un emprendedor sin riesgo?", comentaba en el programa Km0, dirigido por Jaume Segalés.

El origen: un conflicto familiar resuelto con éxito

Lo más curioso de este nuevo proyecto es su procedencia. La oportunidad surgió a raíz de una llamada de un oyente que escuchó a Jorge en esRadio. Se trataba de un copropietario de un solar en Vallecas que no mantenía relación alguna con el otro dueño (su sobrino).

Del Río, especialista en la gestión de herencias y conflictos de propiedad, logró mediar en la situación. En primer lugar, logró poner de acuerdo a las partes que no se hablaban.

Después terminó comprando el 50% a cada propietario para unificar la finca. Finalmente, lo que era un "problema" para la familia se convirtió en una oportunidad de desarrollo inmobiliario.

Crítica a la burocracia: un proceso documentado

Uno de los puntos más destacados de la intervención fue la denuncia de las trabas administrativas. Del Río ha calificado de "odisea" el trato con la administración, relatando anécdotas sobre la dificultad de obtener simples permisos de tala de árboles o instrucciones claras por parte de los técnicos municipales.

Como respuesta a esta opacidad, el responsable de Remax Rosales ha anunciado que grabará y publicará todo el proceso en un canal de Instagram: "Voy a contar la historia de la promoción paso a paso para que la gente sepa a lo que se enfrenta, lo que cuesta y las tasas que se pagan. Se nos llama especuladores, pero quiero mostrar la realidad detrás de cada ladrillo".

Soluciones para tiempos de alta demanda

A pesar de su nueva faceta como promotor, Jorge del Río ha subrayado que el núcleo de su negocio sigue siendo el servicio al cliente, especialmente en casos complejos como herencias donde los herederos están a punto de renunciar por agotamiento.