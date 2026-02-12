Suecia endurece los requisitos de ciudadanía: ingresos mínimos y cero ayudas sociales

Son cada vez más los países europeos que se suman a la implantación de medidas que combaten la inmigración en sus respectivos territorios. Uno de los países que acaba de anunciar una importante batería de medidas para endurecer el acceso a la ciudadanía es Suecia, donde actualmente gobiernan en coalición el Partido Moderado, los Demócratas Cristianos y el Partido Liberal.

El gobierno de Suecia presentó el pasado lunes su nuevo plan para endurecer los requisitos de acceso a la ciudadanía sueca, que entrará en vigor este verano.

¿Cuáles son los cambios?

Aquellos inmigrantes que quieran obtener la ciudadanía sueca deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Residir en Suecia durante al menos 8 años , en comparación con los cinco años que se necesitan en la actualidad (salvo para los ciudadanos nórdicos, que solo requieren dos años).

Disponer de un ingreso mínimo al mes de 20.000 coronas suecas, el equivalente a 1.888 euros al mes. El solicitante deberá ser autosuficiente .

Aprobar un examen básico de lengua y cultura . El solicitante deberá poder hablar la lengua del país y tener un conocimiento básico de su cultura. A partir de otoño se implementará una prueba de conocimientos para la ciudadanía.

No haber recibido ningún tipo de ayudas sociales en los últimos tres años.

Para obtener la ciudadanía sueca se exigirá una conducta honrada y honesta tanto dentro como fuera de Suecia.

Las personas con antecedentes penales, ya sea en Suecia o en el extranjero, tendrán que residir en Suecia durante más tiempo antes de poder presentar la solicitud.

El ministro de Migración de Suecia, Johan Forssell, declaró lo siguiente en rueda de prensa el lunes: "La ciudadanía sueca debe significar mucho más de lo que significa hoy en día. No debe ser solo un documento de viaje, sino más bien un certificado de que se ha integrado plenamente en nuestra comunidad social. Es razonable y justo que se espere que quien desee obtener la ciudadanía sueca sepa sueco, pueda mantenerse por sí mismo, tenga conocimientos básicos sobre nuestro país y viva de forma honrada. La propuesta que hemos presentado hoy constituye una parte importante del trabajo para revalorizar la ciudadanía sueca".

Por su parte, la ministra de Educación e Integración, Simona Mohamsson, dijo que "la política de integración debe basarse tanto en exigencias como en oportunidades. Conocer el idioma y comprender cómo funciona Suecia es fundamental para poder participar plenamente en la sociedad sueca. Establecer exigencias es mostrar interés".

"Personas responsables y honestas"

"Durante mucho tiempo, los requisitos para obtener la ciudadanía sueca han sido demasiado laxos. Como parte del trabajo para reforzar la importancia de la ciudadanía sueca, ahora estamos endureciendo dichos requisitos y garantizando que la comunidad sueca esté reservada principalmente a personas responsables y honestas", afirmó Ludvig Aspling, portavoz de política migratoria de los Demócratas de Suecia.

Actualmente la legislación sueca contempla que si un extranjero ha cometido un delito por el que ha sido condenado a prisión, tendrá que esperar más tiempo para obtener la ciudadanía en comparación con si no hubiera cometido tal infracción. Por ejemplo, si un extranjero pasa 4 meses en prisión, deberá esperar al menos 5 años desde que cometió el crimen para obtener la ciudadanía sueca. Si el extranjero es castigado con 6 años de prisión, deberá esperar al menos 10 años después de cumplir la condena, tal y como se explica en la web de la Agencia Sueca de Migración.

El ministro Forssell también ha advertido que "Suecia no es una comunidad sin exigencias en la que solo se trata de lo que uno tiene derecho a recibir, sino una comunidad con expectativas claras". La inmigración en Suecia no ha hecho más que crecer en los últimos años, hasta alcanzar en el año 2024 al 20% de la población, con más de 2 millones de personas, según la Oficina Central de Estadísticas de Suecia.