El Gobierno planea un nuevo castigo vía IRPF a los propietarios con viviendas en alquiler

Nueva amenaza del Gobierno a los propietarios que tengan una vivienda en alquiler. Los ministerios de Hacienda y de Vivienda están estudiando penalizar en el IRPF a los caseros que suban las rentas.

La fórmula que está encima de la mesa del Ejecutivo sería la de rebajar todavía más la reducción del 50% de la que se benefician los dueños de las viviendas sobre los ingresos que obtienen en el periodo impositivo correspondiente al arrendar su casa.

El plan del Gobierno es "modular la deducción general del 50% de las rentas en el IRPF para quienes suban el precio, pero en ningún caso llegando al 0% porque se mantiene un trato diferenciado para el alquiler residencial de largo plazo (contratos de cinco años) vs turísticos/temporada" explican fuentes del Ministerio de Isabel Rodríguez a Libre Mercado.

Las mismas fuentes añaden que "es una propuesta en la que se está trabajando" y que "va en la línea de lo que siempre defiende el Gobierno: incentivar los comportamientos que redundan en el interés general y desincentivar los que no".

Otro golpe vía IRPF

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Ejecutivo de Sánchez castiga a los caseros que alquilan su vivienda a través de esta reducción del IRPF. Como ya publicamos en LM, el Gobierno de PSOE y Podemos coló en la Ley de Vivienda una subida del IRPF a la mayoría de propietarios que declaran el alquiler en España. La medida consistió en rebajar del 60% al 50% la reducción en el IRPF que se venían aplicando año a año los caseros en la declaración de la renta y que tributa como rendimientos de capital inmobiliario.

Eso sí, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vendió en la Ley esta subida fiscal como una "mejora" porque contemplaba reducciones de hasta el 90% (más del 50% actual) si el casero cumplía unos determinados requisitos que marca el Gobierno. Estas obligaciones son: bajar el precio de su alquiler (lo que automáticamente haría perder dinero al propietario), hacer obras de rehabilitación (más gasto) o sacar viviendas al mercado que no estaban alquiladas y arrendárselas a jóvenes. Sin embargo, si el dueño del piso continúa con su alquiler habitual (la mayoría de los casos) viene pagando más IRPF desde entonces.

Por ejemplo, un propietario con un sueldo de apenas 26.000 euros ha tenido que pagar más de 240 euros más al año en IRPF por su piso en alquiler. Ahora, si el Gobierno reduce finalmente ese 50%, la factura será mayor.

De nuevo, el Gobierno combina esta estocada a los caseros con "incentivos de hasta el 100% para quien baje el precio del alquiler" explican en Vivienda. El mes pasado, Sánchez ya anunció esta mejora fiscal junto a limitaciones a los contratos de temporada o al alquiler por habitaciones.