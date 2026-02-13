La regularización masiva de Sánchez permitirá a los inmigrantes cobrar el IMV tras un año de residencia

Los inmigrantes que se aprovechen de la regularización masiva de Pedro Sánchez por la vía rápida podrán solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cuando cumplan un año de residencia legal para acceder a esta prestación. Según han confirmado fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, aunque el proceso de regularización está en una fase "muy inicial", una vez obtenida dicha regularización, para percibir esta prestación "se exigirá una residencia legal y continuada de un año en el país".

Las mismas fuentes han precisado que las personas solicitantes deberán cumplir el resto de los requisitos que acreditan la situación de vulnerabilidad económica, para lo que se tiene en cuenta el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas y otra serie de condiciones referidas a sus circunstancias personales o a las de su unidad de convivencia.

El Ingreso Mínimo Vital es uno de los grandes beneficios que otorga esta regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez, ya que las personas que se encuentran en situación irregular no pueden acceder a esta prestación. De ahí que los inmigrantes estén maniobrando para obtener los papeles sea como sea. Libertad Digital ya ha informado de que miles de extranjeros con antecedentes penales han denunciado perder su pasaporte para conseguir regularizarse en España.

Según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el IMV ha llegado en enero a 798.312 hogares en los que viven 2.441.675 personas. En cuanto al perfil, la media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,4 años, y el 53,4% son mujeres. Atendiendo a la nacionalidad, 139.712 de los titulares de la prestación son extranjeros frente a 658.343 españoles.