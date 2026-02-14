La reivindicación de los agricultores de Aragón en esRadio: "Necesitamos una alianza con la sociedad"

Los intensos temporales de lluvia y viento vividos las últimas semanas se han cebado con cítricos, cosechas y cultivos a lo largo y ancho de toda España. Una situación que evidencia la vulnerabilidad de la agricultura, un sector que vive mirando al cielo y esperando que la inversión en la tierra termine dando sus frutos.

Tampoco los ganaderos son ajenos a esta realidad, que afrontan riesgos sanitarios crecientes para la cabaña y, más allá de los imponderables climáticos, sufren el hostigamiento de ecologistas de despacho, de ínfulas verdes en Bruselas y una competencia desleal derivada de la apertura de mercados e importaciones de terceros países. El descontento esta semana llegaba a Madrid en cinco columnas con más de 500 tractores y 1.500 agricultores.

Con este contexto arrancó este viernes el programa especial de En Clave Rural, en esRadio, que desde el corazón de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola celebrada en Aragón, quiso poner la "pica en Flandes" por el sector alimentario de la región, considerado un motor estratégico que representa aproximadamente el 10% del producto interior bruto aragonés. "Es el segundo motor económico con más de 20.000 personas empleadas. Aragón es tierra de cereal, el 47% de sus tierras lo son, pero también es ganadería porcina de élite con sus jamones de Teruel, su ternasco y sus trufas. Estando aquí hablaremos también de maquinaria, de transformación, y desvelaremos si en España somos más del equipo verde, del azul, del rojo o del naranja. Y no les hablo de políticas, sino de marcas de maquinaria", señaló la presentadora y directora del especial, María Santos.

Acompañada por la directora general de Innovación y Promoción Alimentaria del Gobierno de Aragón, Amparo Cuéllar, y por la directora general adjunta de Feria de Zaragoza, Ana Hernández, el programa abordó en primer lugar la situación del sector agroalimentario aragonés. "Aragón es muchas cosas, pero a mí me encanta decir que sobre todo es agricultura, ganadería y alimentación. Tenemos un patrimonio alimentario único y riquísimo. Aragón tiene 33 comarcas y en 23 de ellas el sector agroalimentario es la principal fuente de empleo, es el motor que genera riqueza y que vertebra el territorio", afirmó Cuéllar.

Al ser preguntada por el relevo generacional como uno de los grandes retos del sector en la región, Cuéllar recordó la reflexión lanzada en un foro en el que se defendía que "hay que hacer el campo sexi" para concluir que "hay que intentar que sea atractivo". "Hay muchos jóvenes que deciden salir de sus pueblos de origen, de familias de agricultores, para conocer otros mundos y la gran satisfacción es que muchos vuelven con ideas nuevas y renovadas. Es gente muy formada; ya no es un agricultor que trabaja en el campo porque no le queda otro remedio, hay muchos que lo están haciendo por convicción. Tenemos un movimiento de agroinfluencers que me encanta", puso en valor.

Por su parte, Ana Hernández se mostró orgullosa de comprobar cómo la FIMA "está más fuerte que nunca". "Lo que nos dicen los expositores es que estamos llenos de visitantes, pero de visitantes profesionales que vienen a comprar y que vienen con conocimiento", destacó.

Tras estas intervenciones tomó la palabra el secretario general de Asaja Aragón, Ramón Solanilla, quien repasó las distintas movilizaciones protagonizadas por el sector desde la primera celebrada en Bruselas el pasado mes de julio. "Aquí en Aragón se realizó una macrotractorada el 26 de enero, una tractorada histórica convocada desde las organizaciones agrarias en la que hubo más de 800 tractores y más de 2.000 personas en Zaragoza. Desde la Comisión Europea tienen que darse cuenta que el sector agrario ya está cansado, está harto de estas normativas y esta política que está condicionando las condiciones del día a día de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Nos están llevando al borde de la situación actual: falta de relevo generacional, mucho desánimo en el sector, falta de rentabilidad", explicó.

También intervino José María Alcubierre, secretario general de UAGA-COAG, quien llamó al conjunto de la sociedad a respaldar las movilizaciones. "Necesitamos una alianza del sector agrario-ganadero con la sociedad, una alianza para todo, para comprender nuestro trabajo y que apuesten por nuestro trabajo. Que nos apoyen consumiendo esos productos que se hacen en Aragón y en el Estado español. Yo soy más de defender a los agricultores y a los ganaderos, porque creemos que es el factor clave para que los pueblos estén vivos y llenos", manifestó.

En el especial de esRadio participaron asimismo el director de negocio de JD Iberia, Eduardo Martínez de Ubago; el presidente de Grupo Pastores, Francisco Santolaria; y uno de los impulsores del registro del nombre Trufa Negra de Teruel como indicación geográfica protegida, Daniel Brito.