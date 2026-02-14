Puente promete 3.650 nuevos empleos en Renfe y Adif en plena crisis del ferrocarril

Tras la sucesión de accidentes que se han producido tras la tragedia de Adamuz el debate político y la atención mediática han centrado su atención en el estado de la red ferroviaria y la gestión realizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente. De este modo, hemos visto cómo los medios de comunicación han denunciado sistemáticamente la falta de inversión, demostrando la dejadez del Gobierno en relación con la red de transportes.

Por su parte, desde el Ejecutivo insisten en afirmar que su gestión es prácticamente inmejorable. En este sentido, una de las estrategias que, presumiblemente, está siguiendo el Gobierno para hacer frente al aluvión de información que deja en evidencia la gestión de Puente consiste en desviar la atención. Por ello, en los últimos días se han anunciado varios acuerdos alcanzados por el departamento que dirige Óscar Puente. El último ha sido el firmado con los sindicatos para aumentar la plantilla de Renfe y Adif.

Aumento de plantilla

El presidente de Adif y Adif Alta Velocidad, Luis Pedro Marco de la Peña, ha adelantado los detalles del acuerdo alcanzado con los sindicatos en una carta dirigida a los trabajadores. En este sentido, en relación con los accidentes que se han producido en las últimas semanas, el presidente de la compañía sostiene que "estos accidentes y las situaciones provocadas por los sucesivos temporales meteorológicos que han sacudido nuestro país nos han obligado a hacer una profunda reflexión sobre las necesidades actuales del sistema ferroviario español".

No obstante, pese a lo anterior, Marco de la Peña asegura que el sistema ferroviario español "sigue siendo uno de los más robustos y admirados del mundo". De hecho, aseguró que esto se "evidencia" en que cada año "múltiples delegaciones internacionales" visitan nuestro país para "conocer nuestros proyectos y aprender de ellos".

En cualquier caso, es cierto que el presidente de la compañía admite en su comunicado que es necesario un "análisis de las necesidades actuales de nuestro sistema". Así, explica que, en este contexto, se ha llegado a un "importante acuerdo" entre el Ministerio de Transportes, Adif y los sindicatos. Al respecto, aclara que este acuerdo implica "dotarnos de mayores recursos económicos y personales que nos permitan incrementar las tareas de mantenimiento preventivo de nuestra red". Así las cosas, Marco de la Peña expone que "Adif -principalmente- y Adif AV tendrán un incremento de 1.850 millones sobre el gasto previsto hasta 2030 para el mantenimiento de la red convencional y de alta velocidad".

Por otra parte, detalla que "en materia de personal, el acuerdo incluye el refuerzo de las plantillas con 2.400 plazas adicionales a la tasa de reposición hasta 2030". Por ello, sostiene que este es "un gran acuerdo". Por su parte, el Ministerio de Transporte aporta más detalles sobre el acuerdo alcanzado y explica que lo pactado supone incrementar la inversión en mantenimiento en 1.800 millones y crear 3.650 empleos –concretamente, 1.200 contratos adicionales en el Grupo Renfe y otros 2.400 en Adif– en el período 2026-2030. A ello se les sumarían otros 50 puestos de trabajo en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).